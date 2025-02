Dopo la bella vittoria contro l’Inter, i torelli dovranno dimostrare di essere tornati in salute ottenendo tre punti anche contro la Cremonese

Non solo alla prima squadra: il calciomercato in casa Torino ha portato volti nuovi anche alla Primavera. Negli ultimi giorni della finestra invernale Ludergnani e Vagnati, insieme, sono riusciti a regalare a mister Tufano diversi colpi di prospettiva in grado di migliorare la qualità della rosa e avere un impatto sin da subito. Intanto, il percorso dei torelli in campionato continua. Domani, domenica 9 febbraio, Dalla Vecchia e compagni faranno visita alla Cremonese, al momento 14ª in classifica: sarà fondamentale ottenere tre punti per riavvicinarsi alla zona playoff.

Il momento della Cremonese

Un buon momento per i grigiorossi allenati da Elia Pavesi, che a partire da dicembre hanno perso addirittura soltanto due volte in campionato. I lombardi sono reduci da due vittorie, due pareggi e due sconfitte nel mese di gennaio, e nelle ultime gare hanno ottenuto due punti importanti contro Milan e Genoa. L’obiettivo della Cremo, una delle neopromosse nel campionato Primavera 1, era certamente la salvezza, e al momento i ragazzi di Pavesi stanno superando le aspettative, come dimostrato dai 6 punti di distanza dalla zona playout.

Come arriva il Torino

Ha passato un periodo più che complicato invece il Torino, che prima della scorsa settimana nel 2025 non aveva mai vinto. Dopo 5 sconfitte e un pareggio è arrivata una grande prestazione dei ragazzi di Tufano, che hanno battuto l’Inter – una delle candidate alla vittoria del campionato – 3-0. Adesso serve ovviamente ritrovare continuità, in modo da avvicinarsi nuovamente alla zona playoff persa nelle ultime settimane. Per questo motivo a Cremona serviranno soltanto i 3 punti. Il percorso è ancora lungo, e l’arrivo dei nuovi può certamente aiutare la squadra nel prosieguo della stagione.