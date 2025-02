Cremonese-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Un’ottima vittoria per il Torino Primavera nell’ultima uscita contro l’Inter, che ha permesso ai torelli di ritrovare il sorriso dopo il pessimo avvio di 2025. Un 3-0 che ha rialimentato le speranze di playoff per la squadra di Tufano, che oggi fa visita alla Cremonese. Segui Cremonese-Torino in diretta su Toro.it.

Primavera, Cremonese-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA PRIMAVERA DI CREMONESE-TORINO

Ore 14.00 Cremonese e Torino sono arrivate nel centro sportivo che ospiterà la sfida tra lombardi e granata. A breve saranno in campo per il consueto riscaldamento prepartita, che precede un match che certamente regalerà spettacolo. Entrambe vanno alla ricerca dei tre punti: i grigiorossi per allontanarsi dalla zona playout, i torelli invece per avvicinarsi a quella playoff.

Primavera, Cremonese-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15.00

Primavera, Cremonese-Torino: le formazioni ufficiali

Cremonese: In attesa di comunicazione

Torino: In attesa di comunicazione

Dove vedere Cremonese-Torino in tv e in streaming

La partita tra Cremonese e Torino, valida per il 24° turno del campionato Primavera 1, sarà visibile su Sportitalia al canale 60 del digitale terrestre.