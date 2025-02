Dopo le due vittorie consecutive, i torelli si sono avvicinati alla zona playoff: oggi la sfida contro il Genoa, uno scontro diretto

Dopo un inizio di 2025 più che negativo, il Torino Primavera sembra essersi ripreso: le due vittore consecutive contro Inter e Cremonese hanno ridato fiducia alla squadra di Tufano, che adesso si è riavvicinata alla zona playoff che ha perso qualche settimana fa. Ora un ulteriore step per dimostrare di essere cresciuti, contro il Genoa che al momento si trova una posizione sopra in classifica. Un vero e proprio scontro diretto dunque, che mette in palio la possibilità di ritrovare la zona utile per qualificarsi alla fase finale del campionato.

Come arriva il Torino

Come detto, quello recente è un buon periodo per i torelli, che hanno vinto due partite consecutive. Prima è arrivato un ottimo 3-0 contro l’Inter, che ha visto i ragazzi di Tufano mettere in mostra un importante moto d’orgoglio; poi, invece, uno 0-1 in casa della Cremonese che ha rilanciato ulteriormente Dalla Vecchia e compagni, i quali ora vogliono tornare in zona playoff. I nuovi arrivati hanno dato una spinta a livello qualitativo e non solo, e ora la speranza è che si possa continuare a migliorare.

Il momento del Genoa

Altalenante invece il rendimento dei rossoblù di Jacopo Sbravati, che come detto si trova all’8° posto in classifica – un gradino sopra i granata. L’Under 20 del Grifone ha iniziato il 2025 con tre sconfitte, due pareggi e due vittorie, l’ultima delle quali nell’ultimo turno contro l’Empoli. Prima dei toscani, invece, i liguri avevano affrontato gli ultimi due avversari del Toro, vale a dire Cremonese e Inter, ma uscendone male: contro i grigiorossi è arrivato infatti un 1-1, mentre a Milano una brutta sconfitta per 4-0. Sarà uno scontro che mette molto in palio, e chi vince avrà la possibilità di salire sul treno per i playoff.