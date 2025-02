Torino-Genoa, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Due vittorie di fila per il Toro, che ha ripreso la sua marcia verso l’obiettivo playoff. Prima Torino-Inter 3-0 e dopo Cremonese-Torino 0-1. La squadra di Felice Tufano è di nuovo sul pezzo e adesso affronta quella di Jacopo Sbravati. Torino 9° a 35 punti. Genoa 8° a 35. Sfida super equilibrata. Sfida tutta da vivere per puntare in alto. Segui la diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Genoa: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-GENOA PRIMAVERA

31′ Angolo battuto troppo lungo, pallone che finisce in rimessa laterale per i granata

30′ Guadagna un calcio d’angolo il Genoa

29′ Partita ora molto chiusa senza grandi emozioni

21′ Genoa vicino al raddoppio con Dorgu che calcia sull’esterno della rete

20′ Segna il Genoa con Nuredini che trova il suo terzo gol in campionato

16′ Super occasione per il Toro con Perciun che controlla con il ginocchio da fuori area e calcia con il destro, solo un’ottima parata dell’estremo difensore evita il gol ai granata

11′ Angolo battuto malissimo con il Genoa che intercetta e riparte

10′ Buona azione sulla fascia destra del Toro che guadagna il calcio d’angolo

5′ Partita fino ad ora intensa a centrocampo ma senza emozioni

1′ Si parte, primo possesso per i granata

Calcio d’inizio alle ore 18

Primavera, Torino-Genoa 0-1: il tabellino

Marcatore: 20′ pt Nuredini (G)

Torino: Siviero, Desole, Mendes, Mullen, Olsson Cornelius, Sabone, Jatta, Djalo, Perciun, Cacciamani, Gabellini. A disposizione: Plaia, Rossi, Krzyzanowski, Zaia, Acar, Politakis, Ferraris, Marchioro, Mangiameli, Franzoni, Dimitri. Allenatore: Tufano.

Genoa: Magalotti, Meconi, Barbini, Rossi, Nuredini, Ferroni, Dorgu, Arboscello, Deseri, Carbone, Grossi. A disposizione: Baccelli, Klisys, Contarini, Papastylianou, Pallavicini, Spicuglia, Mendolia, Pinto Goncalinho, Taieb Chad Laurent, Colonnese, Arata. Allenatore: Sbravati.

Primavera, Torino-Genoa: il prepartita

Ore 17 Le squadre sono arrivate allo Stadio Valentino Mazzola di Orbassano, dove si giocherà il match. A breve saranno in campo per il consueto riscaldamento prepartita. Un’ora al calcio d’inizio: Tufano non potrà contare su Dalla Vecchia dato che il centrocampista granata è stato convocato da Vanoli per la sfida al Bologna viste le tante assenze in quel reparto in Prima squadra.

Primavera, Torino-Genoa: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che detiene i diritti del campionato Primavera 1.

Primavera, Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino: Siviero, Desole, Mendes, Mullen, Olsson Cornelius, Sabone, Jatta, Djalo, Perciun, Cacciamani, Gabellini. A disposizione: Plaia, Rossi, Krzyzanowski, Zaia, Acar, Politakis, Ferraris, Marchioro, Mangiameli, Franzoni, Dimitri. Allenatore: Tufano.

Genoa: Magalotti, Meconi, Barbini, Rossi, Nuredini, Ferroni, Dorgu, Arboscello, Deseri, Carbone, Grossi. A disposizione: Baccelli, Klisys, Contarini, Papastylianou, Pallavicini, Spicuglia, Mendolia, Pinto Goncalinho, Taieb Chad Laurent, Colonnese, Arata. Allenatore: Sbravati.