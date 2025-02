Dopo la sconfitta di venerdì contro il Genoa, il Torino Primavera vuole riprendere la propria corsa verso i playoff da Bologna

Perde la prima squadra e perde anche la Primavera del Torino, in quello che è stato l’anticipo del venerdì della 25ª del campionato. Classifica che si è dunque ricomplicata dopo le due vittorie consecutive dei torelli, che avevano fatto ben sperare in vista di un possibile posto ai playoff. Non c’è da abbattersi però, perché le occasioni per ripartire ci sono. E la prima arriva proprio domani, martedì 17 febbraio, quando i ragazzi di Tufano faranno visita al Bologna nel turno infrasettimanale. I rossoblù sono 18esimi in classifica, e rappresentano una buona opportunità per poter tornare sin da subito a fare punti.

Il momento delle due squadre

Come detto, la sconfitta di venerdì ha interrotto il mini momento positivo del Torino, che era riuscito a mettere in fila due vittorie contro Inter e Cremonese. I torelli hanno iniziato male il 2025, con 6 sconfitte, un pareggio e proprio quei due successi, e vogliono tornare a incanalare dei buoni risultati per poter ambire a un piazzamento importante. Dall’altro lato il Bologna è in chiara difficoltà, come dimostrato dal fatto che la vittoria in campionato manchi addirittura dal 2 novembre. I rossoblù hanno una serie aperta di 15 gare consecutive senza aver trovato i tre punti, e ovviamente i torelli vogliono allungare questa striscia. L’opportunità è delle migliori, ma non bisogna assolutamente sottovalutare l’avversario.

La situazione playoff

La lotta per i playoff, intanto, si fa sempre più serrata. Basti pensare che soltanto le prime 6 in classifica ottengono un posto per la fase finale del torneo, ma al momento il Torino 11° è in piena corsa. La squadra di Tufano dista infatti soltanto cinque lunghezze dal 6° posto occupato dalla Juventus, e se avesse vinto contro il Genoa si sarebbe trovata proprio a ridosso dei bianconeri. È fondamentale dunque ottenere i tre punti in Emilia, per non staccarsi da quel gruppetto.