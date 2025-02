A un mese dal via, sono stati sorteggiati i gironi della Viareggio Cup: Torino con Pontedera, Asteras Aktor e Ojodu City

È già tutto pronto per la 75ª edizione del Torneo di Viareggio, uno dei tornei giovanili più importanti e storici del mondo. Ancora una volta il Torino ci sarà e parte come una delle favorite, e l’obiettivo è quello di migliorare il piazzamento dello scorso anno, quando i torelli sono arrivati fino ai quarti. A un mese dal via non solo è stata ufficializzata la sede della finale, lo Stadio dei Pini di Viareggio, ma sono stati anche sorteggiati i 6 gironi. I granata, inseriti nel girone 4, se la vedranno con i greci dell’Asteras Aktor, il Pontedera e i nigeriani dell’Ojodu City.

I gironi della Viareggio Cup

GRUPPO A

Girone 1: Fiorentina, Stella Rossa (Serbia), Imolese, Mavlon (Nigeria)

Girone 2: Genoa, Internacional (Brasile), Perugia, Ijele (Nigeria)

Girone 3: Sassuolo, Apia Leichhardt (Australia), Casarano, Magic Stars (Nigeria)

GRUPPO B

Girone 4: TORINO, Asteras Aktor (Grecia), Pontedera, Ojodu City (Nigeria)

Girone 5: Sampdoria, Jóvenes Promesas (Spagna), Westchester United (Stati Uniti), Berekum Chelsea (Ghana)

Girone 6: Rappresentativa Serie D, Rukh (Ucraina), Uyss New York (Stati Uniti), Olympique Thiessois (Senegal).