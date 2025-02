Bologna-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il Torino di Tufano arriva dalla partita persa contro il Genoa per 1-2 in casa che ha rallentato la corsa dei granata verso le posizioni alte della classifica. Ora contro il Bologna il Toro deve assolutamente riprendersi e vincere questa partita. I granata sono ancora fermi a 35 punti ma hanno perso due posizioni dopo la partita con il Genoa, passando da noni in classifica a 11esimi. Davanti troveranno un Bologna in difficoltà che attualmente è 18esimo in classifica. Segui Bologna-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Bologna-Torino: il prepartita

Le squadre sono arrivate al Centro Sportivo Crespellano dove si giocherà la partita. A breve saranno in campo per il solito riscaldamento prepartita, poi le ultime indicazioni dei due mister e le due formazioni saranno pronte a scendere in campo per affrontarsi.

Primavera, Bologna-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che detiene i diritti del campionato Primavera 1.

Primavera, Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

Bologna: In attesa di comunicazione

Torino: In attesa di comunicazione

Primavera, Bologna-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 14