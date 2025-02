Solo uno 0-0 per i torelli contro il Bologna: ora arriva il Verona per uno scontro diretto che vale tanto in vista dei playoff

Il Torino Primavera non riesce più ad avere continuità. Così come la prima squadra, i torelli stanno mandando avanti la stagione con un ritmo altalenante che ha fatto sì che si piazzassero ormai stabilmente a metà classifica. I playoff sono comunque ancora raggiungibili, ma bisogna necessariamente tornare a correre e macinare punti come fatto tra settembre e dicembre per poter pensare di recuperare terreno sulle squadre che al momento stanno avanti. Per questo motivo non sono più ammessi passi falsi, a partire dalla sfida contro il Verona in programma domani a Orbassano.

Come arrivano le due squadre

Come detto è un periodo di più bassi che alti per il Torino, che in questo 2025 può vantare soltanto i due squilli contro Inter e Cremonese. Dopo quelle due vittorie consecutive si poteva sperare in un ritorno nelle zone nobili della classifica, ma i ragazzi di Tufano hanno prima perso contro il Genoa e poi pareggiato contro il Bologna, ottenendo dunque un solo punto nelle due gare. Rendimento simile per il Verona, che nelle ultime tre partite ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. I gialloblù si trovano ora al 10° posto a 37 punti, uno in più dei granata.

La situazione playoff

Prosegue intanto la lotta per i playoff, ma rispetto all’ultimo turno Dalla Vecchia e compagni hanno perso due punti rispetto al 6° posto, che adesso è lontano 7 lunghezze. Al momento Milan, Juventus, Genoa, Lazio, Monza, Verona e Torino si contendono due posti, e i granata sono i più lontani dall’ottenerli. Serviranno diversi buoni risultati di fila per continuare a sperare nella qualificazione alla postseason, che mai come in questo momento sembra lontana.