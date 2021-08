Focolaio di covid nel ritiro del Torino Primavera a Biella: diversi positivi nella squadra granata. La situazione

Il ritiro di Biella rischia di essere già finito, per il Torino Primavera. Nella squadra granata si è infatti sviluppato nelle ultime ore un focolaio di coronavirus, che sta costringendo giocatori e staff al completo isolamento. Ancora è da chiarire come si sia propagata l’infezione nel gruppo, che ha giocato l’ultima amichevole sabato 7 agosto contro il Perugia. Questa mattina sono arrivati gli esiti dei tamponi svolti dopo la scoperta di un primo positivo: in diversi sono risultati positivi. Il club granata è ora in contatto con l’Asl territoriale per capire come evitare di peggiorare le cose.