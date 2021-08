Il Torino ha indicato lo stadio De Paoli di Chieri come campo per la partita contro la Roma della prima giornata del campionato Primavera

Dopo l’addio a Volpiano, la Primavera del Torino cerca un nuovo campo per le partite casalinghe. Il Filadelfia, come già avvenuto nella scorsa stagione, verrà utilizzato esclusivamente per gli allenamenti della Prima squadra: è così che il nuovo responsabile del Settore giovanile, Ruggero Ludergnani, sta ora cercando un impianto dove la squadra allenata da Federico Coppitelli possa disputare le proprie gare casalinghe. Per l’esordio in campionato contro la Roma, in programma domenica 29 agosto, è stato indicato come campo il De Paoli di Chieri, che nella stagione 2019/2020, prima dell’interruzione a causa del Covid, aveva già ospitato in alcune occasioni la principale formazione giovanile granata, all’epoca allenata da Marco Sesia.

Primavera, Ludergnani cerca un nuovo campo per il Torino

Nelle prossime settimane, però, potrebbe essere annunciato un nuovo impianto come principale per le partite casalinghe della Primavera: Ludergnani è infatti alla ricerca di un centro sportivo con un terreno di gioco delle dimensioni regolamentari per ospitare anche le partite di serie A.