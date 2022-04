Primavera, Torino-Hellas Verona 2-1: il tabellino

La diretta Primavera di Torino-Hellas Verona 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

L’obiettivo è l’aggancio dei playoff: nel campionato Primavera il Toro insegue il sesto posto, l’ultimo utile per accedere agli spareggi. La squadra di Coppitelli (ancora squalificato, così come Akhalaia) ospiterà oggi il Verona: oltre ad allungare la striscia positiva, i granata dovranno portare a casa i tre punti per continuare a sperare. Al momento quel sesto posto dista cinque lunghezze, motivo per cui non vincere non spegnerebbe ma renderebbe questa rincorsa decisamente difficile. Segui Torino-Hellas Verona Primavera in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Hellas Verona: la diretta

45+3′ Finisce qui! Il Torino batte per 2-1 l’Hellas Verona!

45+2′ Fallo in attacco dei gialloblu. Milan rinvia lontano

45+1′ Ci prova Baeten ma colpisce l’esterno della rete!

45′ 3 minuti di recupero

45′ Ammonito Ghilardi per una trattenuta

43′ Punizione per l’Hellas Verona. Florio calcia direttamente in porta e sfiora il gol del pareggio!

41′ Ammonito Savini per una spinta ai danni di un avversario

40′ Sostituzione nel Toro: entra Reali al posto di Zanetti

40′ Rimessa laterale in favore del Torino

39′ Doppio cambio per l’Hellas Verona: escono Grassi e Gomez ed entrano Caia e Cazzadori

38′ Angori scatta in avanti e supera Florio, servendo Zanetti che cerca poi Ansah. Calabrese libera l’area

36′ Ammonito Sulemana per un fallo ai danni di un avversario

35′ Cade in area Ghilardi. L’arbitro lascia giocare

34′ Rimessa laterale battuta dai gialloblu che tornano dalle retrovie

33′ Fallo di Sulemana ai danni di Zanetti. Punizione per il Toro

32′ Giro palla dell’Hellas Verona, che cerca di recuperare lo svantaggio

30′ Azione del gol: la risblocca Zanetti! Servito da Ciammaglichella, colpisce la sfera sul primo palo centrando lo specchio!

29′GOOOOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOOOOO

28′ Pericolo Hellas Verona! Florio crossa sul secondo palo da Yeboah, che eprò non arriva sulla sfera

27′ Sostituzione nel Toro: esce Rosa ed entra Ansah

26′ Cross battuto sul primo palo. La sfera viene deviata. Della Valle tenta la rovesciata ma Kivila blocca la sfera

25′ Corner per il Toro

21′ Doppia sostituzione nell’Hellas: escono Bosilj e Colsitra ed entrano Terracciano e Florio

21′ Altro corner per i granata. Va ancora Angori dalla bandierina sul secondo palo, dove ad attendere la sfera c’è Baeten che non la impatta

20′ Corner per i granata. Angori batte in mezzo. La sfera viene colpita da Della Valle ma senza successo

19′ Qualche rischio della difesa granata, che lascia scoperte le retrovvie. N’Guessan anticipa Yeboah, subendo fallo e restando a terra. Punizione per il Toro

18′ Toro che cerca ancora spazi in aavanti. Savini cerca di servire Angori ma Kemppainen allontana

16′ Trattenuta ai danni di Zanetti, che va a discutere con l’arbitro

15′ Baeten manda la sfera in out. Rimesa per i gialloblu, che ripartono da sinistra

14′ Buona chiusura di N’Guessan su Colistra

13′ Punizione per il Toro. Batte Angori sul secondo palo. Della Valle aggancia la sfera solo per un attimo

13′ Sostituzione Hellas Verona: esce Pierobon ed entra Sulemana

12′ Tentativo di Redondi, che si rende pericoloso!

12′ Palla difficile da gestire per Yeboah, che si trascina il pallone fuori. Ripartono i granata

11′ Colpo di mano di Baeten che riconsegna la sfera agli avversari

10′ Ammonito Della Valle per un fallo ai danni di Pierobon

8′ Altro corner per il Toro. Sfera messa in mezzo da Angori. La difesa avversaria allontana, ma il possesso è dei padroni di casa

8′ Corner per il Toro. Sfera messa in mezzo. Resta a terra Colistra, con il Toro in avanti

7′ RIGORE PARATO! Baeten calcia dal dischetto in modo centrale. Kivila si tuffa e blocca il tiro!

6′ Rigore per il Toro! Tocco di mano di Redondi all’interno dell’area!

5′ Progressione di Zanetti, che supera gli avversari e allarga dall’altra parte. Redondi chiude e devia la sfera

4′ N’Guessan non reisce a gestire un pallone. Rimessa per l’Hellas Verona.

1′ Si ricomincia! Primo possesso gestito dal Toro!

1′ Sostituzione nel Toro: esce Di Marco ed entra Baeten

SECONDO TEMPO

45′ Finisce qui il primo tempo! 1-1 tra Torino ed Hellas Verona!

45′ Zanetti viene richiamato per aver calciato via la sfera, già uscita. Riparte l’Hellas

44′ Angori tiene in campo un pallone difficile, allontanato dalla difesa avversaria

42′ Fuorigioco del numero 11 Flakus dell’Hellas. Punizione per il Toro. Se ne occupa Milan

41′ Tocco di mano di Ciammaglichella, che riconsegna la sfera agli avversari

40′ Fallo subito da Savini, che guadagna una punizione. Schema del Toro con Angori che fa girare la sfera con calma. Crossa Gineitis, ma la difesa avversaria allontana

39′ Altro corner per i granata. Sfera battuta corta e scaricata all’indietro. C’è poi il cross in mezzo, ma è troppo lungo e non ci arriva nessuno

37′ Zanetti sbaglia le misure del cross sul secondo palo, che costa il possesso ai granata. Ripartono i gialloblu

36′ Fallo commesso da Colistra. L’arbitro lo grazia non estraendo il cartellino

34′ Toro in avanti da destra. N’Guessan cerca di servire Rosa, che controlla la sfera ma viene chiuso da Calabrese

33′ Corner conquistato su un tiro di Gineitis dal Torino. Sfera messa in mezzo da Zanetti. Kivila smanaccia ma non allontana. Ci riprova Della Valle, che però non trova lo specchio

32′ Toro in avanti! Rosa cerca il gol spettacolare con una rovesciata, ma non riesce a metterla dentro. Restano lì i granata

31′ Corner per il Toro. Palla messa in mezzo che rimane lì. Ci prova N’Guessan, che commette fallo. Il possesso torna agli ospiti

30′ Ciammaglichella ripiega in difesa e contiene l’iniziativa avversaria

29′ N’Guessan riconquista la sfera grazie ad una rimessa laterale

27′ Fallo di Di Marco ai danni di Pierobon, che resta a terra dolorante

26′ Occasione Hellas! I gialloblu mettono un buon pallone per Yeboah, che però non ci crede abbastanza e lo lascia uscire

25′ Fallo di N’Guessan ai danni di un avversario. Punizione per l’Hellas Verona battuta da Pierobon, che fa avanzare i suoi con una rimessa

24′ Toro in attacco con Rosa che prova a fare da sponda. Gli scaligeri recuperano in fretta il pallone con Pierobon, che fa ripartire i suoi

23′ Punizione battuta in mezzo. Kivila esce con i pugni e subisce fallo. Riparte con un rinvio lungo

22′ Lotta tra Pierobon e Savini. Ha la meglio il numero dieci gialloblu, ma il capitnao del Toro conquista una punizione

21′ Azione del gol: su sviluppo da corner battuto da Grassi, Colistra svetta di testa e colpisce con forza il pallone, che supera Milan. tutto da rifare per i granata

20′ Gol dell’Hellas

19′ Rischio Toro. Spunto di Calabrese, che cerca Yeboah. Chiude bene Della Valle

18′ Toro in avanti. rosa cerca di tenere in campo la sfera, che esce. Riparte l’Hellas

16′ Doppia occasione per il Toro! Ci prova prima Di Marco, ma la sfera viene respinta. Calcia debolmente Gineitis ma Kivila blocca il pallone a terra

15′ Corner per il Toro. Palla messa in mezzo. Esce coi pugni Kivila

14′ Progressione di Ciammaglichella fermato da Calabrese. Rimessa laterale per il Toro

12′ Il Torino riparte da dietro con N’Guessan e Savini. Si torna da Milan

9′ Azione del gol: su sviluppo da corner battuto da Angori, Della Valle si inserisce e taglia l’area, mettendo la sfera in rete e portando i suoi in vantaggio!

8′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOOOOO

7’Progressione dalla sinistra per il Toro con Angori che scambia con Gineitis. La difesa gialloblu intuisce e recupera la sfera, affacciandosi dal lato opposto, senza successo

6′ Di Marco prova a sfondare la difesa avversaria e resta a terra. Commette fallo ai danni di Colistra. Punizione per gli scaligeri

5′ Sfera battuta sulla barriera che rimane lì. Calabrese crossa prendendo male le misure e manda il pallone direttamente da Milan

4′ Punizione da posizione interessante per l’Hellas Verona conquistata da Yeboah

2′ Resta a terra Saivni dopo un contrasto con Yeboah. Punizione per il Toro che batte velocemente e torna in avanti

1′ Si comincia! Primo possesso gestito dall’Hellas Verona che lo spreca in fretta

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Hellas Verona 2-1: il tabellino

Marcatori: pt 8′ Della Valle (T); pt 20′ Colistra (HV); st 29′ Zanetti (T)

Ammonito: st 10′ Della Valle (T); st 36′ Sulemana (HV); st 41′ Savini (T); st 45′ Ghilardi (HV)

Torino: Milan, Savini, Anton, Di Marco (st 1′ Baeten), N’Guessan, Ciammaglichella, Angori, Della Valle, Rosa (st 27′ Ansah), Zanetti (st 40′ Reali), Gineitis. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Pagani, La Marca, Sassi, Polenghi, Wade, Lindkvist, Giorcelli. Allenatore: Zeoli.

Hellas Verona: Kivila, Redondi, Calabrese, Yeboah, Pierobon (st 13′ Sulemana), Flakus, Kemppainen, Gomez (st 39′ Cazzadori), Grassi (st 39′ Caia), Colistra (st 21′ Terracciano), Bosilj (st 21′ Florio), Ghilardi. A disposizione: Toniolo, Patuzzo, Ebengué, Turra, Verzini, Cisse. Allenatore: Corrent.

Primavera, Torino-Hellas Verona: dove vederla in streaming

Torino-Hellas Verona Primavera in diretta sarà trasmessa su Sportitalia, canale 61, e in streaming sul portale Sportitalia.com.

Primavera, Torino-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

Torino: Milan, Savini, Anton, Di Marco, N’Guessan, Ciammaglichella, Angori, Dellavalle, Rosa, Zanetti, Gineitis. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Pagani, Baeten, La Marca, Sassi, Polenghi, Reali, Wade, Lindkvist, Giorcelli, Ansah. Allenatore: Zeoli.

Hellas Verona: Kivila, Redondi, Calabrese, Yeboah, Pierobon, Flakus, Kemppainen, Gomez, Grassi, Colistra, Ghilardi. A disposizione: Toniolo, Patuzzo, Ebengué, Florio, Turra, Verzini, Terracciano, Caia, Cisse, Sulemana, Cazzadori. Allenatore: Corrent.