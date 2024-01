Torino-Inter, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la convincente vittoria di Roma per 3-1, torna in campo il Torino Primavera. L’avversario, nella 19^ giornata, è l’Inter di Christian Chivu. La squadra di Scurto, ha da poco eliminato i nerazzurri dalla Coppa Italia. Adesso il Toro è secondo in classifica, a 33 punti. L’Inter invece guida il campionato con 37 punti: è sfida ad alta quota. Calcio d’inizio alle ore 13:00, presso il Campo Valentino Mazzola di Orbassano. Segui la diretta testuale su Toro.it.

Primavera, Torino-Inter: il prepartita

Ore 12:00 Un’ora al fischio d’inizio di Torino-Inter, gara valida per la giornata 19 del campionato Primavera 1. I giocatori delle due squadre sono arrivati al Campo Valentino Mazzola di Orbassano, dove si svolgerà il match. A breve scenderanno in campo per il riscaldamento prepartita. L’obiettivo del Torino, secondo in classifica, è chiaro: avvicinarsi all’Inter capolista.

Primavera, Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Abati; Casali, Mendes, Dellavalle, Muntu; Dalla Vecchia, Silva, Ciammaglichella; Dell’Aquila, Gabellini, Njie. A disposizione: Bellocci, Mahari, Rettore, Savva, Perciun, Longoni, Bonadiman, Di Paolo, Keita, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Inter: Raimondi, Cocchi, Stabile, Di Maggio, Sarr, Kamate, Quieto, Berenbruch, Stante, Aidoo, Zanchetta. A disposizione: Tommasi, Owusu, Mattjaz, Spinacce, Ricordi, Miconi, Mazzola, De Pieri, Alexiou, Mosconi, Zarate. Allenatore: Chivu.

Primavera, Torino-Inter: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 13:00

Primavera, Torino-Inter: dove vederla in TV e streaming

Torino-Inter Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.