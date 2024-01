I ragazzi di Scurto si apprestano ad affrontare l’Inter, l’obiettivo è quello di battere i nerazzurri come successo in Coppa Italia

Che la Primavera del Toro stia portando avanti un importante percorso di crescita, soprattutto grazie al grande lavoro del responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani e del tecnico Giuseppe Scurto, è un dato di fatto ed è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente anche sotto quelli di Ivan Juric, che tiene sotto osservazione diversi giocatori interessanti che fanno parte della rosa a disposizione di Scurto. Non è un caso che il tecnico croato fosse in tribuna ad assistere alla partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera tra i granata e l’Inter. Partita che è stata vinta dai Torelli. A distanza di qualche settimana da quell’importante e significativa vittoria contro la squadra guidata da Cristian Chivu, la Primavera del Toro si appresta ad affrontare di nuovo i nerazzurri, sempre a Orbassano, questa volta però in campionato. Campionato dove in classifica al primo posto c’è proprio l’Inter Primavera, con 37 punti. Subito dietro ci sono proprio i granata che, grazie al successo ottenuto contro la Roma, si sono guadagnati il secondo posto in classifica insieme ai giallorossi. Dunque il match tra i granata e i ragazzi di Chivu sarà una sfida ad alta classifica.

Lo stadio “Valentino Mazzola” di Orbassano per i granata è un fortino

A poter influire sulla partita potrebbe essere il fattore campo e la spinta dei tifosi del Toro che si sono sempre dimostrati molto vicini alla Primavera granata. Una delle più recenti testimonianze è stata nel derby di inizio gennaio con diversi tifosi del Toro che si sono recati a Orbassano per vedere la sfida contro la Juventus e sostenere Scurto e i suoi ragazzi. Perciò la spinta del pubblico potrebbe dimostrarsi importante. Poi c’è da evidenziare che i granata tra le mura amiche dello stadio “Valentino Mazzola” non hanno mai perso. Hanno raccolto un pareggio, contro la Roma, match che risale allo scorso 24 settembre, e poi hanno sempre vinto. Infatti, a Orbassano Ciammaglichella e compagni in campionato hanno battuto: Lecce, Bologna, Fiorentina, Cagliari, Empoli e la Juventus. Mentre in Coppa Italia hanno sconfitto l’Udinese e l’Inter. Proprio l’Inter che vorrà vendicarsi per quella sconfitta che è stata cocente.

I nerazzurri sanno già come si batte la squadra di Scurto

Infine, è doveroso ricordare che è vero che nell’ultimo match nel quale hanno affrontato i Torelli la squadra di Chivu ha perso ma nell’ultimo precedente di campionato, che risale a settembre, era stata l’Inter a imporsi sulla squadra di Scurto. Riuscendo a vincere 4-0 grazie alle reti di Luca Di Maggio, Thomas Berenbruch e alla doppietta messa a segno da Issiaka Kamate. Dunque si può dire che i nerazzurri sanno come potrebbero battere i granata.