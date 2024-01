Ufficiali i sei gironi del Torneo di Viareggio: Torino è nel girone 5 del gruppo B con Rukh, UYSS New York e Centre National Brazzaville

Sono ufficiali i sei gironi della 74ª edizione della Viareggio Cup, che andrà in scena dal 12 al 26 febbraio. Al torneo parteciperanno 24 squadre, di cui 9 italiane e 15 straniere, che saranno divise in 6 gironi da 4. Il Torino è stato sorteggiato nel girone 5 con Rukh, UYSS New York e Centre National Brazzaville.

I gironi della Viareggio Cup

GIRONE 1

Sassuolo

Galatasaray (Turchia)

Westchester United (Usa)

Sahel Atlantic (Senegal)

GIRONE 2

Fiorentina

Stella Rossa (Serbia)

Carrarese

Beyond Limits (Nigeria)

GIRONE 3

Honved (Ungheria)

Ibrachina (Brasile)

Pontedera

Alex Transfiguration (Nigeria)

GIRONE 4

Empoli

Melbourne City (Australia)

Imolese

Ojodu City (Nigeria)

GIRONE 5

Torino

Rukh L’Viv (Ucraina)

Uyss New York (Usa)

Centre National Brazzaville (Congo)

GIRONE 6

Rappresentativa Serie D

Jovenes Promesas (Spagna)

Avellino

Mavlon (Nigeria)