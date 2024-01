Francesco Dell’Aquila dopo parecchi mesi fuori per infortunio ha finalmente ritrovato il gol con i granata

Francesco Dell’Aquila ha appena segnato il terzo gol del Toro nella trasferta di Roma, trovando così il suo primo gol stagionale. L’attaccante granata aveva iniziato la stagione con un grave infortunio al menisco che lo aveva forzato a stare fuori dalla prima fino alla tredicesima giornata di questo campionato. Il classe 2004 era riuscito a rientrare in campo nella quattordicesima giornata, nella sfida contro l’Atalanta e aveva giocato appena 9 minuti senza trovare il gol, il numero 10 ha poi giocato per 20 minuti contro l’Empoli per poi stare in panchina contro la Juventus. Nella partita contro il Milan il giovane granata è partito titolare ma ha dovuto lasciare il campo dopo appena 45 minuti per problemi fisici. Nella partita di oggi contro la Roma invece Dell’Aquila è finalmente riuscito a trovare il gol che gli mancava dalla scorsa stagione e che si spera non gli manchi più.

Il ritorno al gol di Dell’Aquila è un segnale importante per Scurto

Da quando è al Torino Francesco Dell’Aquila ha giocato ben 41 partite e segnato 13 gol e fornito 2 assist (contando anche la partita contro la Roma) tra tutte le competizioni, di questi sono ben 10 i gol in campionato. Nella scorsa stagione il granata ha segnato 9 gol e fornito 1 assist in 32 partite diventando un giocatore chiave del Torino di Scurto. Purtroppo il giovane ha avuto problemi al menisco e per questo l’allenatore granata ha dovuto privarsi del suo talento cristallino e delle sue giocate che sono in grado di risolvere le partite. Per fortuna il giovane è tornato a disposizione di Scurto e oggi contro la Roma è anche tornato a segnare, tra l’altro ha segnato un gol importante, il terzo dei granata. Da ora il numero 10 del Toro tornerà ad essere un giocatore importante e un titolarissimo nella squadra dei Torelli cercando di aiutarli a scalare la classifica e conquistare posizioni sempre più alte.