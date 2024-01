Roma-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Roma-Torino è una sfida di alta classifica del campionato Primavera 1. I giallorossi sono secondi con 33 punti, i granata ne hanno finora ottenuti tre in meno e con una vittoria avrebbero la possibilità di agganciare proprio la Roma. La squadra allenata da Scurto è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Milan, una partita condizionata anche da alcune discutibili decisioni arbitrali. Il calcio d’inizio della gara è alle ore 13: segui Roma-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Roma-Torino: la diretta

45+2′ Finisce il primo tempo

45+1′ AMMONITO Keramitis

45′ 2 minuti di recupero

44′ Sul cross di Muntu, ci arriva Gabellini, ma Marin blocca

41′ Keramitis a terra: gioco fermo

40′ Ritmi alti adesso

37′ Gira palla il Toro

33′ Partita perfetta del Torino finora

29′ Alla prima da titolare, trova il gol Perciun! Il moldavo, dal limite, fa partire un destro a giro favoloso

29′ GOOOOOOL DEL TORO! PERCIUN!

27′ Fa tutto bene Gabellini sulla sinistra che mette in mezzo, Ciammaglichella non calcia subito e occasione persa

26′ Keramitis murato da Ciammaglichella

25′ Tiro di Pagano respinto

23′ Prima Dell’Aquila e poi Ciammaglichella: Marin risponde due volte

22′ Roma che gira palla in cerca della reazione

19′ Njie calcia da fuori: tiro perfetto che bacia il palo e finisce dentro!

19′ GOOOOOOL DEL TORO! NJIE!

18′ Fallo su Dell’Aquila: Toro che si è ripreso

16′ Contropiede del Torino, 3 contro 2: Njie sbaglia lo scavetto e occasione persa

15′ Fallo di Njie su Keramitis

13′ Toro chiuso dietro: i granata non riescono ad uscire

10′ Protesta la Roma: i giallorossi chiedono un fallo di mano

9′ Fallo di Misitano su Bianay Balcot

8′ Calcia Pagano: deviazione e palla in corner

7′ Gira palla la Roma

4′ Punizione di Pagano: Abati si distende e blocca

3′ Fallo di Perciun

1′ Punizione per la Roma

1′ Si parte: muove palla la Roma

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio della partita alle ore 13.00

Primavera, Roma-Torino 0-2: il tabellino

Marcatori: pt 19′ Njie (T), pt 29′ Perciun (T)

Ammonito: pt 45+1′ Keramitis (R)

Primavera, Roma-Torino: il prepartita

Per la partita contro la Roma, Giuseppe Scurto è costretto a fare a meno del brasiliano Silva in mezzo al campo, era stato espulso contro il Milan e per questo motivo dovrà scontare un turno di squalifica. Può invece contare su Aaron Ciammaglichella, uno dei calciatori più in forma del momento e autore del gol vittoria contro l’Inter in Coppa Italia, oltre che della rete proprio al Milan. La Roma è una squadra con diversi elementi di qualità, come Pisilli e Pagano, ma anche Vetkal e Oliveras Codina: non sarà una partita semplice per il Torino.

Dove vedere Roma-Torino in streaming e in diretta

La partita Roma-Torino Primavera può essere vista in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Primavera, Roma-Torino: le formazioni ufficiali

Roma: Marin, Plaia, Pisilli, Misitano, Pagano, Costa Cesco, Keramitis, Oliveras Codina, Mannini, D’Alessio, Vetkal. A disposizione: Kehayov, De Franceschi, Ienco, Golic, Chesti, Zefi, Nardozi, Mlakar, Graziani, Bah, Romano. Allenatore: Guidi.

Torino: Abati, Bianay Balcot, Dell’Aquila, Ciammaglichella, Perciun, Mendes, Gabellini, Njie, Dalla Vecchia, Muntu, Marchioro. A disposizione: Bellocci, Proietti, Mahari, Rettore, Savva, Acar, Longoni, Bonadiman, Di Paolo Vlad, Keita, Franzoni. Allenatore: Scurto.