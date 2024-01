I ragazzi di Scurto si apprestano a sfidare la Roma per accorciare in classifica: in palio il secondo posto del campionato

Il Torino Primavera si prepara alla complicata sfida di campionato contro la Roma. Sarà un test importante per i ragazzi di Scurto, che svelerà le vere ambizioni dei granata. Granata che stanno vivendo un momento d’oro in stagione: nelle ultime 5 gare di campionato, infatti, sono arrivate 3 vittorie e 2 pareggi, che hanno portato la squadra a occupare il quarto posto in classifica a quota 30 punti. Nel mezzo la grandissima vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia, in cui il Toro ha eliminato l’Inter capolista. Scurto dovrà però fare a meno di Jonathan Silva contro i giallorossi, espulso nell’ultima sfida contro il Milan. I rossoneri sono usciti sconfitti dall’ultimo match contro l’Atalanta e per il Toro sarà un’occasione d’oro per compiere il sorpasso in classifica.

Come arriva la Roma

Gran momento di forma anche per i ragazzi di Federico Guidi, attualmente al secondo posto del campionato Primavera 1 a quota 33 punti. I capitolini hanno vinto 4 delle ultime 5 gare, l’ultima in trasferta contro il Bologna. Anche i giallorossi hanno guadagnato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, dopo aver battuto in rimonta il Sassuolo. Contro i granata non ci sarà Marazzotti, che è stato espulso nell’ultimo match contro gli emiliani. Sarà un match che i giallorossi dovranno necessariamente vincere, per continuare la rincorsa ai nerazzurri. Questi ultimi, infatti, hanno battuto la Sampdoria nella mattinata di sabato 20 gennaio e hanno momentaneamente allungato in classifica. Da tenere d’occhio Luigi Cherubini, attuale capocannoniere della Roma, che nelle ultime settimane era stato al centro di voci di mercato che lo davano vicino al passaggio alla Juventus.