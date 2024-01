Ottime notizie per l’Under 16: Francesco Cereser e Andrea Luongo, giocatori del Torino, sono stati convocati in Nazionale Italiana

Buone notizie in casa Torino Under 16. Francesco Cereser e Andrea Luongo, giocatori del Torino, sono stati convocati in Nazionale Italiana. Sono stati scelti dal ct Daniele Zoratto per il Torneo dei Gironi, che si terrà a Coverciano dal 19 al 21 gennaio.