Il tecnico granata è presenta ad Orbassano ad assistere alla gara di Coppa Italia: non è la prima volta che va a vedere la Primavera

Fra gli spettatori di Torino-Inter, partita valida per i quarti di finali della Coppa Italia Primavera, c’è anche Ivan Juric. Il tecnico granata è infatti presente sugli spalti del campo di Orbassano, dove sa assistendo all’incontro. Non è la prima volta in questi anni che l’allenatore croato assiste dal vivo alle partite della principali formazione giovanili, lo ha fatto anche nelle scorse stagioni, pur giocando la Primavera le partite casalinghe distante da Torino.