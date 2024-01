Torino-Inter, diretta della partita della Coppa Italia Primavera 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la vittoria per 2-0 nel Derby, in campionato contro la Juventus, adesso c’è la Coppa Italia Primavera per il Torino. Alle ore 16:00, al Campo Valentino Mazzola di Orbassano, ci sono i quarti di finale contro l’Inter. La squadra di Scurto affronta quella di Chivu, prima in classifica in campionato e che non ha ancora perso in questa stagione. La vincente andrà in semifinale contro la Lazio, che alle 12:00 ha battuto in casa il Napoli per 2-1. Sfida difficile per i granata, che però possono farcela. Segui la diretta testuale su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-INTER COPPA ITALIA PRIMAVERA

Coppa Italia Primavera, Torino-Inter: la diretta

18′ Fallo di Kamate su Muntu

15′ Ciammaglichella imbuca per Dalla Vecchia, ma Raimondi esce e blocca

14′ Fallo di Muntu su Kamate

13′ Savva ci prova da fuori: palla alta

12′ Cross di Dellavalle dalla destra: Raimondi blocca

10′ Ci prova da fuori, con il destro, Akinsanmiro: palla fuori

9′ Fallo di Savva su Quieto

8′ Gira palla il Toro

5′ Primo corner anche per l’Inter

3′ AMMONITO Aidoo nell’Inter, per fallo su Njie

2′ Azione di Njie sulla sinistra: Gabellini in mezzo calcia ma Raimondi blocca

1′ Primo corner per il Toro

1′ Si parte! Muove palla l’Inter

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 16:00

Coppa Italia Primavera, Torino-Inter 0-0: il tabellino

Ammonito: pt 3′ Aidoo (I)

Torino (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Medes, Dellavalle, Muntu; Dalla Vecchia, Ruszel, Ciammaglichella; Savva, Gabellini, Njie. A disposizione: Bellocci, Rettore, Acar, Dell’Aquila, Perciun, Longoni, Silva, Bonadiman, Keita, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Inter: Raimondi, Bovo, Kamate, Quieto, Motta, Berenbruch, Stante, Matjaz, Spinacce, Aidoo, Akinsanmiro. A disposizione: Calligaris, Nezirevic, Cocchi, Stankovic, Stabile, Sarr, Vedovati, Ricordi, Mazzola, Diallo, Alexiou. Allenatore: Chivu.

Coppa Italia Primavera, Torino-Inter: il prepartita

Ore 15:00 Un’ora al fischio d’inizio di Torino-Inter, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera 2023/2024. I giocatori delle due squadre sono arrivati al Campo Valentino Mazzola di Orbassano, dove si svolgerà il match. A breve scenderanno in campo per il riscaldamento prepartita. L’obiettivo del Torino è chiaro: passare il turno e approdare in semifinale.

Coppa Italia Primavera, Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Medes, Dellavalle, Muntu; Dalla Vecchia, Ruszel, Ciammaglichella; Savva, Gabellini, Njie. A disposizione: Bellocci, Rettore, Acar, Dell’Aquila, Perciun, Longoni, Silva, Bonadiman, Keita, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Inter: Raimondi, Bovo, Kamate, Quieto, Motta, Berenbruch, Stante, Matjaz, Spinacce, Aidoo, Akinsanmiro. A disposizione: Calligaris, Nezirevic, Cocchi, Stankovic, Stabile, Sarr, Vedovati, Ricordi, Mazzola, Diallo, Alexiou. Allenatore: Chivu.

Coppa Italia Primavera, Torino-Inter: dove vederla in TV e streaming

Torino-Inter di Coppa Italia Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e della Coppa Italia e in streaming sul sito di Sportitalia.