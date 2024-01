Il Torino ha passato il turno in Coppa Italia Primavera: adesso in semifinale c’è la sfida contro la Lazio di Stefano Sanderra

Ottime notizie in casa Torino Primavera. Il Torino di Giuseppe Scurto ha battuto 1-0 l’Inter di Chivu, nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera. I granata accedono così alla semifinale, dove se la vedranno con la Lazio di Stefano Sanderra. La gara sarà doppia: ci saranno andata e ritorno. Nella gara contro i nerazzurri, primi in classifica in campionato e che non avevano ancora perso in stagione, è stato decisivo il gol di Aaron Ciammaglichella al minuto numero 44. Nell’altro quarto di finale, che si è giocato alle ore 12:00 di oggi, la Lazio ha vinto per 2-1 sul Napoli. Domani alle 14:00 c’è Roma-Sassuolo: la vincente affronterà la Fiorentina. I viola hanno battuto, alle ore 14:00 di oggi, per 4-2 il Milan in rimonta. Quando si giocano le semifinali?

La semifinale Lazio-Torino

Come detto sopra, ci saranno andata e ritorno. L’andata (Torino-Lazio) è prevista per il 31 gennaio alle ore 14:00. Il ritorno invece, (Lazio-Torino) è previsto per il 21 febbraio alle ore 14:00. La finale sarà il 4 aprile alle ore 15:00.