Le parole di Giuseppe Scurto, dopo Torino-Inter: “Lavoreremo per provare a superare la Lazio, è una squadra forte”

Giuseppe Scurto, allenatore del Torino Primavera, ha parlato al termine di Torino-Inter 1-0. I granata sono in semifinale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

Le parole di Scurto

“Per tutti noi è una grande gioia raggiungere la semifinale di una competizione così importante, soprattutto considerando l’avversario di livello che abbiamo dovuto superare. Ora ci aspetta la Lazio in semifinale: è una squadra forte che in campionato sta facendo molto bene, ma noi lavoreremo per provare a superarla”