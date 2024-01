Il Torino di Scurto si prepara ad affrontare l’Inter di Chivu nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera: la presentazione del match

Vigilia di Coppa Italia in casa Torino Primavera, che nella giornata di mercoledì 10 gennaio affronterà l’Inter capolista del campionato nella gara valida per i quarti di finale. I ragazzi di Scurto arrivano al match reduci dalla vittoria in rimonta contro l’Udinese agli ottavi, quando il gol di Savva e la doppietta di Franzoni avevano ribaltato l’iniziale vantaggio di Russo. Inutile il gol di Marello sul finale, che ha fissato il risultato sul definitivo 3-2. Ora i granata troveranno sulla propria strada i nerazzurri e in caso di passaggio del turno affronterebbero in semifinale la vincente tra Lazio e Napoli, che si contenderanno l’accesso al prossimo turno nel lunch match del mercoledì, alle ore 12:00.

Contro l’Inter c’è voglia di riscatto

Nell’ultimo precedente di campionato disputato tra Inter e Torino i nerazzurri si sono imposti per 4-0, grazie alle reti di Di Maggio, Kamate (doppietta) e Berenbruch. Una sconfitta pesante per i granata, che però si trovavano in un momento di forma totalmente differente. La gara contro i ragazzi di Cristian Chivu si era disputata alla quinta giornata del campionato Primavera, con un Toro reduce da quattro pareggi consecutivi. Ora la squadra di Scurto sembra finalmente aver cambiato marcia e viaggia a ritmi serrati verso un posto ai play off scudetto. Nelle ultime 9 partite il Torino ha centrato 6 vittorie e 2 pareggi, con una sola sconfitta rimediata sul campo della Lazio. Ci sono dunque tutti i presupposti per approcciare al match nel modo giusto, contro una squadra che in stagione non ha mai perso. Appuntamento a mercoledì 10 gennaio allo Stadio Velentino Mazzola di Orbassano, con il calcio d’inizio fissato alle ore 16:00.