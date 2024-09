Sconfitta per la Primavera del Torino a Verona per 5-3. Nervi tesi in casa granata, dopo la terza sconfitta e tre espulsioni

La Primavera del Torino non sta passando un ottimo momento di forma. In estate, Giuseppe Scurto è andato ad allenare la Primavera del Lecce e ha lasciato il posto a Felice Tufano. Nella giornata di oggi, 16 settembre 2024, alle ore 15:30 si è giocata la 4^ giornata di campionato Primavera 1 Verona-Torino. Risultato finale 5-3 per gli scaligeri. Pessima partita dei granata. Primo tempo che si è concluso sul 2-2. Torino in vantaggio per due volte con Dalla Vecchia al 9′ e Krzyzanowski al 30′. Gol del Verona con Luna (rigore al 23′) e Agbonifo (punizione al 38′). Poi secondo tempo horror dei granata. Reti di Corradi (6′), e Pavanati (10′, 23′). In mezzo il gol di Raballo al 20′. Sul primo gol di Pavanati, errore grave in fase di rinvio del portiere Plaia. Prossimo impegno domenica mattina alle 11:00, in casa contro il Cagliari.

Un inizio complicato

Inizio di stagione complicato per i granata. 3 sconfitte di fila in 4 partite di campionato. Solo 3 punti raccolti. Alla prima giornata, vittoria per 2-1 in casa contro la Sampdoria. Poi Milan-Torino 2-0, Torino-Fiorentina 0-1 e Verona-Torino 5-3. 5 gol fatti e ben 9 subiti, troppi. La difesa non sta funzionando bene. La squadra, inoltre, sembra essere più debole rispetto alle passate stagioni. Njie, Ciammaglichella e Bianay Balcot sono praticamente sempre con la Prima Squadra. Savva e Perciun sono infortunati e i nuovi si devono ancora adattare. Non sarà una stagione facile.

Nervi tesi ed espulsioni

Nervi tesi nella partita col Verona. Al 33′ della ripresa Olsson, difensore centrale nella difesa a 3, ha steso Agbonifo. Rosso diretto per lui: fallo da ultimo uomo. Poco prima, al 31′, sono stati espulsi Ludergnani e Tufano. Entrambi hanno protestato per un fallo commesso da Dalla Riva, che poteva essere punito con il secondo giallo. 5 gol presi e 3 espulsi. 3 sconfitte di fila. La Primavera deve svoltare e al più presto.