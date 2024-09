Verona-Torino, diretta della partita valida per la 3ª giornata del campionato Primavera: risultato e tabellino

Il Torino Primavera deve ripartire al più presto. Dopo l’esordio vittorioso in campionato, sono arrivate due sconfitte contro Milan e Fiorentina per i torelli, che ora si trovano al 15° posto in classifica. I playoff sono ovviamente l’obiettivo, e i granata hanno già l’obbligo di fare risultato oggi a Verona per risalire la cima. Segui Verona-Torino in diretta su Toro.it.

Primavera Verona-Torino: la diretta

23′ Plaia intuisce alla sua sinistra, ma non basta

23‘ Pareggia il Verona con Luna dagli 11 metri

22′ Calcio di rigore per il Verona. Fallo di Desole su Luna

22′ Tutto ok, si riprende a giocare

21′ A terra Bonadiman in area di rigore

21′ Tiro di Agbonifo respinto dalla difesa granata

20′ Gabellini serve Dimitri in area. Il 99 calcia ma Magro blocca

16′ Fuorigioco del Verona

15′ Ancora Gabellini! Con il sinistro, dal limite dell’area, manda fuori di poco

10′ Gabellini calcia forte ma centrale, Magro para

9′ Franzoni, dalla sinistra, mette in mezzo. Magro esce basso ma non trattiene. Corradi tocca con il sinistro e Dalla Vecchia, sulla linea di porta con il destro, deve solo appoggiare in rete!

9′ GOOOOOOL DEL TORO! DALLA VECCHIA!

8′ Dimitri, di testa, manda alto sopra la traversa su cross dalla sinistra di Gabellini

6′ Fase di studio delle due squadre

2′ Punizione per il Verona, nulla di fatto

1′ Si parte! Muove palla il Verona

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 15.30

Primavera Verona-Torino 1-1: il tabellino

Marcatori: pt 9′ Dalla Vecchia (T), pt 23′ Luna (V)

VERONA (3-5-2): Magro; Nwanege, Corradi, Popovic; Agbonifo, Szimionas, Dalla Riva, Pavanati, Barry; Luna, Vermesan. A disp. Ravasio, Kurti, Bancila, De Rossi, Scharner, Vapore, Fagoni, Philippe, Devoti, Peci, Monticelli. All. Sammarco

TORINO (3-4-3): Plaia; Desole, Olsson, Banadiman; Marchioro, Dalla Vecchia, Mahari, Krzyzanowski; Franzoni, Gabellini, Dimitri. A disp. Siviero, Pellini, Mullen, Rossi, Galantai, Russo, Atlee, Raballo, Tzouliou, Conzato, Liema. All. Tufano

Primavera Verona-Torino: le formazioni ufficiali

Primavera Verona-Torino: il prepartita

Ore 14.30 Manca un’ora a Verona-Torino. Le squadre sono già arrivate al centro sportivo e a breve scenderanno in campo per il riscaldamento. È già una partita molto importante per i torelli, che devono vincere per evitare di venire risucchiati nelle zone basse della classifica.

Dove vedere Verona-Torino in tv e in streaming

La partita tra Verona e Torino sarà visibile su Sportitalia, emittente che detiene i diritti televisivi del campionato Primavera, al canale 60 del digitale terrestre.