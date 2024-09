Non solo i giocatori della Prima Squadra, anche quelli della Primavera sono in Nazionale: ecco come sono andati

In Prima Squadra, ben 11 giocatori del Torino sono in Nazionale. Poi ce ne sono 7 delle giovanili. 3 di questi, della Primavera, hanno giocato ieri. Galantai ha giocato con l’Ungheria Under 19, contro la Serbia Under 19 e la sua squadra ha vinto per 3-1. Olsson, uno degli ultimi arrivati in casa granata (e già titolare in occasione dell’ultima partita prima della pausa) invece è stato convocato dalla Danimarca Under 19. I danesi hanno vinto per 4-0 contro la Svezia. Infine c’è Kryzanowski, che con la Polonia Under 19 ha battuto 2-0 il Kazakistan. 3 successi su 3 per i giocatori del Toro impegnati nella giornata di ieri, 5 settembre.