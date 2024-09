Diversi giocatori delle giovanili granata sono stati convocati dalle proprie nazionali per la sosta di settembre: il calendario degli impegni

Come ogni anno, prima settimana di settembre equivale a sosta per le nazionali. Le grandi nazioni d’Europa si ritrovano per la prima volta dopo l’Europeo estivo, ma non tocca solo a loro scendere in campo. Saranno molte le selezioni giovanili impegnate in questa settimana tra amichevoli e incontri di qualificazione, e diversi giocatori della Primavera e delle altre Under granata sono stati convocati dai rispettivi commissari tecnici. Galantai giocherà con l’Ungheria U19, mentre Kryzanowski è stato convocato dalla Polonia Under 19. Impegni anche per Olsson e Penkov, con Danimarca U19 e Bulgaria U19. Scendendo più in basso a livello di età, invece, Cekrezi e Sheji sono stati chiamati con l’Albania U17, e Reynheim giocherà per l’Under 17 delle Isole Far Oer.

Torino, tutti gli impegni in nazionale dei giocatori delle giovanili

Mercoledì 4 settembre

Ore 16.30 Albania U17-Lussemburgo U17 (Cekrezi, Sheji)

Giovedì 5 settembre

Ore 16.30 Serbia U19-Ungheria U19 (Galantai)

Ore 17.00 Kazakistan U19-Polonia U19 (Kryzanowski)

Ore 18.00 Svezia U19-Danimarca U19 (Olsson)

Isole Far Oer U17-Real Murcia (Reynheim)

Sabato 7 settembre

Ore 16.30 Portogallo U19-Ungheria U19 (Galantai)

Ore 17.00 Slovenia U19-Polonia U19 (Kryzanowski)

Isole Far Oer U17-Ucam Murcia (Reynheim)

Domenica 8 settembre

Ore 12.00 Norvegia U19-Danimarca U19 (Olsson)

Martedì 10 settembre

Ore 14.00 Montenegro U19-Ungheria U19 (Galantai)

Ore 10.30 Francia U19-Polonia U19 (Kryzanowski)

Bulgaria U19-Westphalia (Penkov)

Giovedì 12 settembre

Westphalia-Bulgaria U19 (Penkov)