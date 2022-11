Così Giuseppe Scurto ha commentato il 4-1 che ha permesso al Toro di battere la Cremonese e superare il turno di Coppa Italia

Così Scurto ha commentato la vittoria del Torino contro la Cremonese in Coppa Italia: “Teniamo alla Coppa Italia tanto quanto teniamo al nostro campionato. Era importante mettere in campo una buona prestazione e abbiamo fatto abbastanza bene, nonostante alcune difficoltà all’inizio del primo tempo. Nella seconda frazione siamo cresciuti e abbiamo portato a casa meritatamente il passaggio del turno. Queste gare sono importanti per mettere tutti nelle condizioni di far bene, anche chi ha giocato un po’ meno. Ora ci aspetta il Cagliari che è una squadra molto forte e per questo sarà una partita equilibrata”.