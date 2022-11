Come per la prima squadra, anche per la Primavera si gioca l’ultima giornata dell’anno, prima della sosta per i mondiali

Dopo la convincente vittoria per 4-1 sulla Cremonese di martedì scorso, con conseguente passaggio del turno in Coppa Italia, la squadra allenata da Scurto si appresta a scendere in campo per la 12^ giornata di campionato. L’avversaria sarà la Fiorentina di Alberto Aquilani, e si gioca domani alle ore 11:00, allo Stadio Silvio Piola di Vercelli.

Viola squadra alla pari

I toscani si trovano in quinta posizione con 20 punti, proprio come il Torino, e sono reduci dalla vittoria in casa per 3-1 contro il Cesena in campionato. 17 i gol fatti e solo 9 quelli subiti nelle prime 11 giornate. Insieme al Lecce (8 gol subiti) hanno la migliore difesa del campionato, e sono guidati da Filippo Distefano: miglior marcatore (4 gol) e miglior assist-man (3 assist) della squadra. Oltre a lui, sono tanti i giovani da tenere d’occhio, come il capitano albanese Eljon Toci e il centrale Tommaso Berti: non sarà una gara facile per i granata.

Granata in striscia positiva

Come detto, i granata si trovano nella stessa situazione di classifica della Fiorentina, con 17 gol fatti ma 15 subiti. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo, il Toro ha rialzato la testa centrando ben 4 vittorie consecutive: 2 in coppa contro Como e Cremonese, 2 in camopionato contro Milan e Lecce. Considerando che questa sarà l’ultima giornata dell’anno, prima della sosta per il mondiale, non poteva che esserci sfida più appagante, un vero e proprio test per capire le ambizioni dei ragazzi.