Torino-Fiorentina, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Come la Serie A, anche la Primavera arriva all’ultimo giro di volta prima della lunga pausa che ferma il campionato fino a gennaio. I Torelli di Scurto, affronteranno tra le mura amiche di Vercelli la Fiorentina di Aquilani, reduce da una bella vittoria contro il Cesena. Stessi punti e stessi risultati nelle ultime due giornate per le formazioni che alle ore 11 si affronteranno sul rettangolo verde del “Silvio Piola”. Tre punti preziosi che possono ribaltare le sorti. Segui in diretta Torino-Fiorentina Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Fiorentina: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA PRIMAVERA TORINO-FIORENTINA

45′ Finisce con quattro secondi di anticipo questo primo tempo! Il Toro chiude avanti per 2-1 contro la Fiorentina!

44′ Ammonito Caccavo per l’esultanza senza maglia

44′ Azione del gol:questa volta è Caccavo a calciare dal dischetto. Angolo opposto rispetto a quello scelto da Gineitis, ma il risultato è lo stesso! Toro nuovamente al comando!

44′ GOOOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOOOOO!!!

43′ Altro rigore per il Toro!

42′ Toro pericoloso. Dembelè tiene in campo un pallone complicato. Caccavo lo liscia ma lo riceve nuovamente e viene ostacolato

41′ Colpo di Berti ai danni di Ruszel. I granata ripartono con un apunizione battuta velocemente. Il Toro tenta di sfondare a sinistra

40′ Rischio di Ruszel, che commette fallo nonostante il cartellino giallo alle spalle. Punizione per la Fiorentina che la spreca. Dell’Aquila recupera la sfera

39′ Occasionissima Caccavo! Lasciato tutto solo, riceve palla e scatta in avanti, defilandosi troppo e calciando verso lo specchio. Martinelli smorza il tiro e salva i suoi

37′ Scontro tra Dembele e Nardi. Restano a terra etrambi L’arbitro ferma il gioco

36′ Corner per la Viola. Sfera che dalla bandierina finisce dritta tra i guantoni di Passador. Tutto da rifare per la squadra ospite

34′ Ammonito Kayode per un fallo

33′ Rischio Toro che lascia solo Berti. Si salva la difesa con una chiusura provvidenziale

32′ Ammonito Ruszel per un intervento falloso ai danni di un avversario

31′ Fuorigioco di Berti. Punizione per il Toro

30′ Punizione per il Toro che riparte dall’estremo difensore. Lancio lungo sbagliato da Passador che regala la sfera alla Viola

29′ La Fiorentina risponde con Berti, che però calcia troppo centrale senza impensierire Passador

28′ Pericolo Toro con Dell’Aquila che cerca la girata. La difesa Viola interviene e blocca tutto

26′ Caccavo viene aggredito e finisce a terra, ma l’arbitro lascia giocare

24′ Punizione per il Toro. Batte Dellavalle, che va da Anton. Ripartono i granata

23′ Scontro tra Caccavo e KRastev. REsta a terra l’attaccante granata

20′ Toro in avanti. Dell’Aquila riceve oalla e scatta in avanti ma viene ancora una volta fermato da Kayode

18′ Azione del gol: su sviluppo da punizione, la sfera arriva a Krastev, che svetta sugli altri e con una spizzata di testa supera Passador

18′ Gol della Fiorentina

17′ Punizione per la Viola

16′ Azione del gol: Gineitis dal dischetto non sbaglia, spiazzando Martinelli!

15′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOO!!!

15′ Rigore per il Toro! Kayode ostacola Jurgens in area e lo mette a terra!

14′ Occasione Toro. Caccavo riceve palla in fascia e avanza. Cerca Dell’Aquila, ma sbaglia le misure

13′ Altro fallo questa volta a favore dei padroni di casa. Antolini riceve palla ma non riesce a tenerla in gioco

12′ Fallo di Weidmann che regala una punizione agli avversari. La Viola da un rinvio di Martinelli

11′ Giro palla del Toro sulla fascia sinistra. Antolini prova sfondare ma Kayode intuisce e gli soffia il pallone

10′ Viola in avanti con Amatucci che porta palla su. Passador la fa sua velocemente e fa ripartire i suoi

9′ Rimessa laterale della Fiorentina, con Kayode che arriva direttamente in area con un lancio lunghissimo. C’è però un fallo in attacco che interrompe l’azione

7′ Intervento falloso di Gineitis che riconsegna la sfera alla Viola

6′ Fallo subito da Dembele. Punizione per il Toro che riparte veloce

5′ Toro ancora in avanti grazie a un errore di Martinelli

4′ Toro in attacco. Corner per i granata battuto da Dell’Aquila, che esegue uno schema. La sfera arriva a Jurgens che perde l’attimo. Ci pensa Caccavo a proteggere e cercare poi il palo più lontano. La sfera finisce alta sopra la traversa

3′ Corner per la Fiorentina. Cross in mezzo, ma la difesa del Toro interviene ed evita la stoccata

1′ Si parte! Primo pallone gestito dalla Fiorentina. I granata recuperano palla in fretta e ottengono subito una rimessa laterale

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Fiorentina 1-1: il tabellino

Marcatori: pt 15′ Gineitis (T); pt 18′ Krastev (F); pt 44′ Caccavo (T)

Ammonito: pt 32′ Ruszel (T); pt 34′ Kayode (F); pt 44′ Caccavo (T)

Torino: Passador, Anton, Gineitis, Caccavo, Dell’Aquila, Jurgens, Antolini, Dellavalle, Dembele, Weidmann, Ruszel. A disp. Hennaux, Bellocci, Gaj, Wade, Rettore, D’Agostino, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Silva, Savva, Ruiz, Njie, Opoku. All. Scurto.

Fiorentina: Martinelli, Lucchesi, Amatucci, Di Stefano, Berti, Falconi, Favasuli, Krastev, Vigiani, Nardi, Kayode. A disp. Tognetti, Vannucchi, Elia, Biagetti, Capasso, Vitolo, Denes, Presta, Gori, Atzeni, Comuzzo, Pitti, Maggini. All. Aquilani.

Primavera, Torino-Fiorentina: il prepartita

Ultimo sforzo per la Primavera graanata che, prima della pausa deve affrontare in uno scontro diretto la Fiorentina. Stessi punti e una posizione in classifica a separare le sue squadre. I tre punti diventano quindi fondamentali per guadagnare posizioni e chiudere in positivo. Cesena e Bologna, queste le ultime due vittime della Viola, che le hanno consentito di raggiungere il quinto posto. Tra i talenti a cui i granata dovranno stare attenti, Distefano, miglior marcatore e assist man del club, oltre a Toci e Berti.

Primavera, Torino-Fiorentina: dove vederla in TV e streaming

La sfida Torino-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming su Sportitalia.com

Primavera, Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Torino: Passador, Anton, Gineitis, Caccavo, Dell’Aquila, Jurgens, Antolini, Dellavalle, Dembele, Weidmann, Ruszel. A disp. Hennaux, Bellocci, Gaj, Wade, Rettore, D’Agostino, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Silva, Savva, Ruiz, Njie, Opoku. All. Scurto.

Fiorentina: Martinelli, Lucchesi, Amatucci, Di Stefano, Berti, Falconi, Favasuli, Krastev, Vigiani, Nardi, Kayode. A disp. Tognetti, Vannucchi, Elia, Biagetti, Capasso, Vitolo, Denes, Presta, Gori, Atzeni, Comuzzo, Pitti, Maggini. All. Aquilani.