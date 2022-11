Le parole dell’allenatore della Primavera Scurto dopo la vittoria sulla Fiorentina: in attesa del Frosinone granata terzi a -1 dalla Juve

Batte la Fiorentina 3-1, la stacca di tre punti in classifica portandosi al terzo posto, ad una lunghezza dalla Juve (sconfitta dalla Roma), in attesa del Frosinone che giocherà lunedì e che potrebbe raggiungere la squadra di Montero, superando quindi proprio i granata. “Sapevamo di incontrare una squadra forte – ha spiegato Scurto – e con molti componenti che erano già presenti dalla scorsa stagione. Devo fare i complimenti ai ragazzi per la grande partita disputata, al di là del risultato. Abbiamo giocato alla pari contro una formazione attrezzata creando anche qualche occasione in più di loro. Chiudere con una grande vittoria è ancora più importante in vista della sosta molto lunga che ci aspetta fino a gennaio. Ora avremo qualche giorno di riposo a novembre e una piccola preparazione a dicembre per partire di nuovo con il piede giusto”.