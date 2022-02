Torino-Pescara, la diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Dopo la sconfitta contro il Milan, il Torino Primavera torna in campo tra le mura amiche per affrontare il Pescara di Pierluigi Iervese. I delfini, attualmente ultimi in classifica, sono reduci da una vittoria importante contro l’Empoli, insufficiente a far loro risalire la china. Il divario con la Spal, penultima, è infatti particolarmente ampio. Vietato sbagliare invece Coppitelli e i suoi, che vogliono centrare l’obiettivo playoff e per farlo, non potranno più lasciare indietro altri punti. Calcio d’inizio alle ore 15.00 allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Segui la diretta Primavera di Roma-Torino su Toro.it.

Primavera, Torino-Pescara: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15.00

Primavera, Torino-Pescara 0-0: il tabellino

Torino: Vismara, Pagani, Savini, Akhalaia, Baeten, N’Guessan, Ciammaglichella, Garbett, Angori, Reali, Zanetti. A disp. Milan, Anton, La Marca, Amadori, Polenghi, Dellavalle, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gineitis. All. Coppitelli.

Pescara: Servalli, Kuqi, Postiglione, Colazzilli, Stampella, Madonna, Scipione, Scipioni, Salvatore, Mehic D., Mehic A.. A disp. Di Carlo, Palmentieri, Blanuta, Patané, Caliò, Mandrone, Staver, Bodje, Sayari, Lazcano, Amore. All. Iervese.

Primavera, Torino-Pescara: il prepartita

Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Pescara, sfida valida per la ventesima giornata del campionato Primavera. Gli uomini di Coppitelli hanno bisogno dei tre punti per recuperare il terreno perso nelle ultime sfide. La vittoria manca infatti dal 18 dicembre e li ha fatti scnedere in undicesima posizione. Davanti a loro ci sono Sassuolo, Genoa e Inter, rispettivamente a 27, 28 e 29 punti. Con una classifica così corta, la speranza di risalire la china non è ancora perduta. Diverso è invece per il Pescara, ultimo a -12 punti dall’Empoli, prima squadra fuori dalla zona rossa della classifica. I biancazzurri, a caccia di una salvezza disperata, proveranno a farcela con Salvatore e Scipione.

Primavera, Torino-Pescara: le formazioni ufficiali

Primavera, Torino-Pescara: dove vederla in Tv e streaming

Milan-Torino in diretta sarà trasmessa su SI SoloCalcio, canale 61 , sempre appartenente al gruppo SportItalia. La partita sarà anche in streaming su Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it.