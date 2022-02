Le dichiarazioni del tecnico granata Federico Coppitelli dopo Milan-Torino Primavera, terminata 1-0 a favore dei rossoneri

È ancora notte fonda per il Torino Primavera. Un’altra sconfitta si aggiunge alla lista dei granata, che non vincono ormai da un paio di mesi. A decidere il match ci ha pensato l’attaccante del Milan Marco Nasti eludendo il possibile pareggio ed assicurando ai suoi i tre punti. Il tecnico granata Federico Coppitelli commenta così la prestazione dei suoi: “Venivamo da due ottime prestazioni, oggi ci è mancato qualcosa dal punto di vista dello spirito. In questo periodo abbiamo incontrato tutte le formazioni più attrezzate del campionato e ci hanno fatto capire quanto è importante la capacità di girare gli episodi a proprio favore. Questo sta facendo la differenza nei novanta minuti. La partita è stata molto equilibrata e ci sono state poche occasioni per entrambe le squadre. Noi ne abbiamo avuta una gigantesca e loro sono riusciti a punirci alla prima situazione. Proseguiamo nel nostro lavoro di assemblare un gruppo competitivo“.