Milan-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per i ragazzi di Coppitelli che, dopo il pareggio rimediato contro la Roma,a ttuale capolista, ha ora messo nel mirino il Milan di Giunti per tornare a vincere. Il calo dell’ultimo periodo ha segregato i granata in undicesima posizione, due in meno rispetto ai rossoneri, che vantnao un punto in più, arrivato grazie alla vittoria contro il Sassuolo. Calcio d’inizio previsto per le 13.00. Segui la diretta Primavera di Roma-Torino su Toro.it.

Primavera, Milan-Torino: la diretta

21′ Rimessa laterale da posizione offensiva per i granata, che vanno direttamente in area. Baeten erca il controllo di un pallone complicato che non gli riesce. Riparte Desplanches

20′ Toro in avanti. I granata cercano di rendersi più offensivi. Desplanches blocca il pallone uscendo

19′ Ammonito N’guessan per un fallo, nonostante la reazione dell’avversario, che viene graziato dall’arbitro

18′ Si scaldano gli animi di roback e N’Guessan

17′ Occaisone Milan! Roback sguscia in area, si sposta il pallone ed calcia in porta, ma sbaglia le misure. Tutto da rifare per i rossoneri. Si salva il Toro

16′ Grande pericolo targato Nasti. L’attaccante rossonero controlla un pallone difficile di tacco e cerca spazi, ma N’Guessan blocca l’iniziativa avversaria

15′ Il Toro prova a ripartire da sinistra, aprendo verso Baeten, ma non lo trova

14′ Punizone per il Toro guadagnata da N’Guessan. La sfera arriva in avanti ma Coubis la spazza via

13′ Il Milan recupera palla. di Gesù prova ad aprire a destra. La sfera arriva a El Hilali che serve Nasti

12′ Toro in fraseggio. Fallo di Bozzolan ai danni di Dellavalle. Punizione per i granata

11′ Il Toro cerca di affacciarsi nella metà campo avversaria, ma il Milan recupera la sfera e riparte dal portiere

10′ Punizione per il Toro che riparte dalle retrovie

9′ Pericolo El Hilali che salta gli avversari e serve Nasti. La sfera arriva a Di Gesù, che la butta dentro, ma finisce sul fondo

8′ Non si intendono Angori e Akhalaia. Rimessa laterale per il Milan

7′ Punizione per i padroni di casa. Alesi mette la sfera sul secondo palo, che si spegne sul fondo

6′ Gineitis vaga in mezzo al campo. Scarica su Polenghi che però sbaglia tutto. El Hilali prende il possesso della sfera e viene abbattuto da N’Guessan

5′ Granata ancora in avanti! Baeten si inserisce in area. Desplanches esce e gli toglie la sfera dai piedi, facendolo cadere, ma senza commettere fallo

4′ Rimessa laterale per il Milan, che consegna la sfera a Baeten. I granata tentano la conclusione ma Desplanches blocca il tiro

3′ Punizione per il Toro. Baeten prova a scappare via ma viene raddoppiato

2′ Milan subito pericoloso con El Hilali. La difesa granata allontana il pericolo e guadagna una rimessa laterale

1′ Si comincia! Il Milan comincia subito con un pressing alto sui granata

PRIMO TEMPO

Primavera, Milan-Torino 0-0: il tabellino

Ammonito: pt 18′ N’Guessan (T);

Milan: Desplanches, Coubis, Di Gesù, Nasti, El Hilali, Bosisio, Tolomello, Stanga, Alesi, Roback, Bozzolan. A disp. Nava, Pseftis, Obaretin, Nsiala, Robotti, Capone, Camara, Omoregbe, Gala, Rossi, Eletu, Traore. All. Giunti.

Torino: Milan, Akhalaia, Baeten, N’Guessan, Garbett, Polenghi, Angori, Reali, Wade, Dellavalle, Gineitis. A disp. Vismara, Pagani, Anton, Di Marco, La Marca, Amadori, Ciammaglichella, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Zanetti. All. Coppitelli.

Primavera, Milan-Torino: il prepartita

Vittoria che manca da quasi due mesi per il Torino di Coppitelli, calato dopo lo stop forzato. L’ultima è arrivata contro il Bologna a dicembre, ma da quel momento, sono arrivati i problemi. Dalle prime posizioni infatti, i granata sono scesi all’undicesima, con 26 punti, sprecando occaisoni importanti in ottica playoff. Ora ad attenderli c’è il Milan, che sta provando a risalire la china. Con un solo punto di vantaggio, i rossoneri cercheranno di sfruttare il fattore casa per replicare quanto fatto contro Sassuolo e Bologna. Si prospetta un match non semplice per i Torelli, privi del capitano Giorgio Savini squalificato per aver raggiunto le cinque ammonizioni. Si affideranno ancora a Baeten ed Akhalaia sul fronte offensivo.

Primavera, Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Primavera, Milan-Torino: dove vederla in Tv e streaming

Milan-Torino in diretta sarà trasmessa su Sportitalia, canale 60. La partita sarà anche in streaming su Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it.