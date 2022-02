Pagani cresce soprattutto nella riprese quando viene alzato sulla linea dei centrocampisti, in ombra Zanetti: le pagelle di Roma-Torino

MILAN 6: non può nulla in occasione dei due gol messi a segno dalla Roma, in entrambe le occasioni ai giocatori giallorossi vengono lasciati troppi spazi nell’area di rigore granata. Sempre attento tutte le altre volte in cui è chiamato a intervenire.

PAGANI 6,5: meglio da esterno di centrocampo nella seconda parte di gara, quando il Torino passa al 3-5-2, che come terzino basso nel 4-3-3. Spinge molto sulla fascia destra facendosi vedere in avanti ogni volta che ne ha la possibilità.

N’GUESSAN 6: ancora una volta il difensore francese, arrivato nel mercato di gennaio dal Lens, fa vedere buone cose in fase difensiva. Rende la vita difficile agli attaccanti della Roma che non riescono quasi mai a superarlo.

REALI 5,5: è uno dei giocatori che appare più in difficoltà quest’oggi. Fatica negli uno contro uno con gli attaccanti della Roma quando è puntato ed è tra coloro che si fa non saltare con troppa facilità nell’azione del 2-2 giallorosso.

ANGORI 5,5: fatica più del solito in fase difensiva dove, soprattutto nel primo tempo, lascia troppi spazi agli avversari. Così come Pagani quest’oggi gioca meglio come esterno nel 3-5-2 che come terzino nel 4-3-3.

