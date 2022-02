Roma-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Torna il campionato Primavera e torna in campo anche il Torino, reduce da uno sfortunato pareggio contro il Lecce a fronte della tante occasioni avute. La squadra di Coppitelli affronterà oggi la capolista e sarà per l’allenatore un nuovo tuffo nel suo passato giallorosso. Roma-Torino metterà di fronte da una parte la squadra che guida la classifica con un vantaggio di nove punti sulla secondo posto mentre i granata fanno parte del consistente groppone che insegue i playoff. Segui la diretta Primavera di Roma-Torino su Toro.it.

Primavera, Roma-Torino: la diretta

30′ Toro vicino al raddoppio! Angori vede Akhalaia e lo serve e l’attaccante in scivolata non trova il gol per un soffio

27′ Vede un fallo di mano nell’area granata l’arbitro, mentre la Roma lamentava un fallo chiedendo il calcio di rigore

25′ GOOOOOOOOL DEL TORINO! Ha segnato Baeten! Recupera palla sui venti metri l’attaccante che poi se la sposta col ginocchio, entra in area e batte Mastrantonio con un sinistro a mezza altezza

23′ Perde palla la Roma a pochi metri dal limite, non ne approfitta come vorrebbe Zanetti, che in area vede il proprio tiro deviato in angolo

22′ Faticanti in anticipo sventa una buona occasione per il Torino: filtrante di Zanetti per Angori in area, il terzino scivola ma riesce comunque a metterla in mezzo dove c’è Akhalaia, anticipato dalla difesa giallorossa

17′ Cross teso dalla destra di Missori, la palla attraversa l’area e viene allontanata in tuffo da Milan: cerca di uscire dalla propria metà campo la squadra di De Rossi

12′ Prova la Roma ad affacciarsi dalle parti di Milan ma con poca fortuna

9′ Ancora un angolo conquistato dal Torino: dalla bandierina va come sempre Angori ma la difesa della Roma libera bene

8′ Ha conquistato campo il Torino in questi ultimi minuti: la manovra granata si sviluppa soprattutto sulla destra, sull’asse Garbett-Baeten

6′ Conclusione di Baeten! Sinistro dell’attaccante dal vertice destro dell’area, Mastrantonio devia in angolo

3′ Equilibrio al momento al Tre Fontane: ancora nessuna azione pericolosa da registrare

1′ Partiti: il Torino ha battuto il calcio d’inizio

PRIMO TEMPO

Primavera, Roma-Torino 0-1: il tabellino

Rete: pt 25′ Baeten

Roma (3-4-1-2): Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Vicario; Missori, Faticanti, Tripi, Rocchetti; Volpato; Padula, Cassano. A disposizione: Berti, Baldi, Voelkerling, Tahirovic, Satriano, Di Bartolo, Zajsek, Louakima, Pagano, Vetkal, Falasca, Koffi. Allenatore: De Rossi.

Torino (4-3-3): Milan, Pagani, N’Guessan, Reali, Angori; Garbett, Savini, Di Marco; Baeten, Akhalaia, Zanetti. A disposizione: Vismara, Anton, Ciammaglichella, Polenghi, Wade, Dellavalle, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gineitis. Allenatore: Coppitelli.

Primavera, Roma-Torino: dove vederla in tv e streaming

Roma-Torino in diretta sarà trasmessa su Sportitalia, canale 60. La partita sarà anche in streaming su Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it.

Primavera, Roma-Torino: le formazioni ufficiali

