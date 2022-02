La squadra di Coppitelli dopo 3 sconfitte e 1 pareggio si appresta ad affrontare una partita difficilissi ma quella contro la Roma capolista

Il Toro, dopo il pareggio rimediato contro il Lecce, si appresta ad affrontare la Roma che guida la classifica del campionato Primavera 1 con 40 punti. Dopo le sconfitte di fila rimediate contro Inter, Juve e Atalanta, contro la squadra pugliese i granata, nonostante siano riusciti a strappare solo 1 punto, hanno avuto un riscatto e molto probabilmente avrebbero meritato di vincere. I granata contro il Lecce hanno avuto in mano il pallino del gioco e hanno dovuto fare i conti con la sfortuna ma si sa, fa parte del gioco. Adesso contro la Roma dovrà dare un seguito alla buona strada intrapresa fino ad oggi in questo campionato, dopo aver passato due stagioni a lottare per non retrocedere in Primavera 2. La Roma, squadra che sta sfornando diversi talenti ed è ben rodata grazie all’ottimo lavoro del tecnico Alberto De Rossi, forse è l’avversaria peggiore che il Toro potesse incontrare in un momento delicato del campionato dove i granata devono ritrovare la cattiveria agonistica.

La Roma è reduce dalla vittoria contro il Genoa sotto gli occhi di Mourinho

Il Toro è ben consapevole che la Roma arrivo da un ottimo periodo di forma. I giallorossi nelle ultime cinque partite hanno raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta, quella rimediata contro la Fiorentina. La squadra di De Rossi arriva alla partita contro il Toro dopo aver vinto 1-0 contro il Genoa in settimana, nel recupero della 14^giornata di campionato. Con il successo rimediato contro la squadra genovese i giallorossi ora sono a + 9 dal Cagliari, secondo in classifica. A regalare la vittoria alla Roma è stata una bella rete del difensore greco Keramitsis nella seconda frazione di gioco, dopo un primo tempo privo di grandi occasioni. L’unica nota negativa per i giallorossi è stato l’infortunio di Voelkerling Persson che per un problema all’anca è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Tutto sotto gli occhi del tecnico della prima squadra José Mourinho che con la sua presenza avrà dato grandi motivazioni alla Primavera giallorossa a continuare a fare bene. Il Toro è avvisato.

Akhalaia in cerca di riscatto contro la Roma

Chi sicuramente tra i granata avrà tanta voglia di fare bene e scenderà in campo con il coltello tra i denti, pur sapendo di andare incontro a una partita non semplice, è Akhalaia. Il giocatore contro il Lecce ha rimediato una prestazione per poco sufficiente. È stato lui, con un appoggio sbagliato, a far scaturire l’azione che ha portato il Lecce a segnare il gol dell’1-0. Poi Akhalaia si è fatto perdonare a inizio secondo tempo procurandosi il rigore poi realizzato da Baeten che ha evitato al Toro di raccogliere la 4 sconfitta consecutiva. Ma come Akhalaia tutto il Toro vorrà riscattarsi, dimostrando di essere uscito da un periodo di crisi e sapendo che tornare a vincere contro la Roma capolista sarebbe il modo migliore per rialzare la testa e risollevare il morale per il proseguo del campionato.