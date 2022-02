Le dichiarazioni del tecnico granata Federico Coppitelli dopo Torino-Lecce, match terminato 1-1 allo stadio Pozzo

Un punto prezioso per il Lecce ma due punti buttati per il Torino di Coppitelli. Tante occasioni per i suoi granata, incapaci però di sfruttarle al meglio e portare a casa il massimo. Qualche passo in avanti rispetto alle ultime tre giornate si è visto ed il tecnico commenta così la prestazione dei suoi: “Oggi è mancata un po’ di fortuna: abbiamo creato molte occasioni da gol e concesso pochissimo. Chiudiamo il girone di andata con 25 punti che è un bottino molto positivo guardando il quadro generale. I dati analizzati dallo staff dimostrano che stiamo facendo buone prestazioni nell’arco dei novanta minuti, le vittorie arriveranno. I ragazzi hanno fatto una buona partita, la squadra ha sempre evidenziato delle prestazioni di livello anche nelle sconfitte. Dobbiamo ricordarci che questa squadra è ripartita da zero ad agosto quindi ci vuole calma e pazienza, ma il percorso è quello giusto in vista del girone di ritorno“.