Akhalaia sbaglia nell’occasione del gol giallorosso poi si fa perdonare procurandosi il rigore dell’1-1: le pagelle di Torino-Lecce

MILAN 6: il primo pallone che tocca durante la partita è quello che è costretto a raccogliere dal fondo della propria porta dopo la conclusione di Corrozzo sulla quale non può nulla. Poi è bravo a tenere in partita il Toro ed evitare il 2-0 dei pugliesi riuscendo a respingere il colpo di testa sottomisura di Lemmens.

PAGANI 6,5: viene preferito a Dellavalle e ripaga Coppitelli per la fiducia concessagli con una prestazione più che positiva. Molto propositivo in fase offensiva, lo si vede in più occasioni arrivare sul fondo e a crossare palloni nell’area di rigore avversaria. (st 40′ DELLAVALLE: sv)

N’GUESSAN 6: prima mezz’ora praticamente perfetta per il difensore centrale poi, dopo il dribbling subito in occasione del gol del momentaneo 1-0 del Lecce, sembra perdere per qualche minuto un po’ di sicurezza. La ritrova nel secondo tempo dove torna a essere un muro invalicabile per gli avversari.

REALI 6: colpisce una clamorosa traversa in apertura di match, dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli attaccanti avversari non gli creano mai particolari problemi e non è costretto a ricorrere agli straordinari.

ANGORI 6,5: così come Pagani sulla fascia opposto, anche Angori a sinistra gioca una partita di grande attenzione in fase difensiva ma è anche molto propositivo in fase offensivo. Al 90′ mette i brividi al Lecce con una bella conclusione dal limite che si spegne a lato di poco.

