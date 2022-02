Torino-Lecce, la diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per la Primavera del Torino, oggi in campo contro il Lecce. Tre sconfitte da archiviare per i ragzzi diCoppitelli che, dopo l’ultima rimediata contro l’Atalanta, sono intenzionati ad eliminare le scorie per tornare ai livelli a cui hanno abituato tutti fino ad ora. Davanti a loro ci sono i salentini, nel mezzo di un risollevamento con il pareggio che ha fermato la Roma, attuale capolista. Attualmente tredicesimi e con sette punti in meno de Toro, cercheranno la continuità. Si prospetta quindi un match complicato. Calcio d’inizio alle ore 11.00.

Primavera, Torino-Lecce: il prepartita

Vietato perdere per il Torino Primavera, impegnato oggi contro il Lecce a pochi giorni dalla sconfitta con l’Atalanta. Sceso al settimo posto, necessita di ottenere i tre punti per tornare in lotta playoff. Buone notizie per Coppitelli, che recupera Baeten e N’Guessan, entrambi squalificati per una giornata dopo il derby. Niente Joan Gonzalez invece per i Lupi, espulso con una doppia ammonizione nella sfida contro la Roma e che sconterà la squalifica proprio contro i granata. Morale comunque alto per i giallorossi, che hanno fermato l’avanzata della Roma con un 2-2. Ora tocca al Toro rallentarli.

Primavera, Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

Torino: Milan, Pagani, Savini, Akhalaia, Di Marco, Baeten, N’Guessan, Garbett, Angori, Reali, Zanetti. A disp. Vismara, La Marca, Sassi, Amadori, Polenghi, Wade, Dellavalle, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Caccavo, Gineitis. All. Coppitelli.

Lecce: Samooja, Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar, Johannson, Carrozzo, Macri, Torok, Daka, Lemmens. A disp. Bufano, Dima, Russo, Burnete, Pascalau, Dreier, Scialanga, Oltremarini, Coqu. All. Grieco.

Primavera, Torino-Lecce: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 11.00

Primavera, Torino-Lecce: dove vederla in Tv e streaming

Torino-Lecce in diretta sarà trasmessa da SI Solocalcio, canale di Sportitalia, che detiene i diritti del campionato Primavera e in streaming su Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it.