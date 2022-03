La diretta di Torino-Sassuolo Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Torna in campo la Primavera del Torino, impegnata alle ore 16.00 contro il Sassuolo. Si prospetta una sfida di particolare importanza per i granata, che non possono sbagliare se vogliono continuare ad inseguire i playoff. Quella contro i neroverdi potrebbe infatti essere l’ultima chance di restare in scia per il sesto posto. Indietro di quattro posizioni e ben sei punti, i ragazzi di Coppitelli devono tentare il tutto per tutto. Segui la diretta Primavera di Torino-Sassuolo su Toro.it. Appuntamento alle ore 16.00.

Primavera, Torino-Sassuolo: la diretta

23′ Il Toro risponde con Garbett! Tentativo a giro dell’attaccante, che però non centra lo specchio!

21′ Occasione per il Sassuolo! Marchioni mette un buon pallone in mezzo. Samele svetta di testa ma non trova l’impatto con la sfera!

20′ Rimessa laterale per il Sassuolo, che batte velocemente ma perde palla con Samele

19′ Fallo di Miranda ai danni di Caccavo. Riaprtono i granata

16′ Lancio lungo di Anton per Angori. L’esterno del Toro cerca di passare ma viene fermato da Flamingo, che allontana la sfera

15′ Ammonito Gineitis per un fallo su Aucelli. Riparte il Sassuolo

14′ Batte Angori in mezzo, ma c’è una trattenuta di Savini ai danni di Samele

13′ Toro in avanti. Gioco aperto dalle aprti di Zanetti, che cerca di saltare due avversari. Fa carambolare la sfera su Macchioni e guadagna un corner

12′ Riaprtono i neroverdi, che perdono in fretta il possesso. Il Toro torna aggressivo in avanti

11′ Fallo di N’Guessan ai danni di un avversario. L’arbitro fischia punizione

9′ Fallo di Dellavalle ai danni di Forchignone. Punizione per il Sassuolo

6′ Corner per i granata. Sfera messa in mezzo da Angori. Baeten controlla la sfera con un braccio. L’arbitro lo grazia e non lo ammonisce

5′ Tiro-cross di Angori! La sfera finisce dritta tra le braccia di Vitale

4′ Il Toro prova ad avanzare dopo un buon recupero di Baeten

2′ Grabett cerca di saltare Casolari, che commette fallo per fermarlo. Punizione per i granata

1′ Si parte! Primo pallone giocato dal Torino. Il Sassuolo recupera velocemente il possesso della sfera

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Sassuolo 0-0: il tabellino

Ammonito: pt 15′ Gineitis (T)

Arbitro: Sig. Longo di Cuneo.

Assistenti: Sig. Dicosta di Biella e Sig. El Filali di Alessandria.

Primavera, Torino-Sassuolo: il prepartita

Tutto pronto per Torino-Sassuolo Primavera, che si affronteranno sul manto erboso dello stadio Pozzo-La Marmora di Biella in uno scontro diretto in ottica playoff. Andamenti diversi per le due formazioni: i granata di Coppitelli, che recuperano Reali, sono reduci da due risultati utili consecutivi ma faticano a mantenere la continuità attiva, soprattutto sul fronte delle vittorie. Diverso è invece per i neroverdi di Bigica settimi in classifica e a caccia della quarta vittoria di fila. Sarà un’impresa non da poco per i Torelli, che non possono più sbagliare.

Primavera, Torino-Sassuolo: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Sassuolo Primavera in diretta sarà trasmessa su Sportitalia, canale 60. La partita sarà anche in streaming su Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it.

Primavera, Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Torino: Milan, Savini, Anton, Baeten, N’Guessan, Garbett, Angori, Dellavalle, Caccavo, Zanetti, Gineitis. A disp. Vismara, Pagani, Akhalaia, La Marca, Amadori, Ciammaglichella, Polenghi, Reali, Wade, Lindkvist, Rosa, Giorcelli. All. Federico Coppitelli.

Sassuolo: Vitale; Paz, Flamingo, Miranda, Macchioni; Abubakar, Casolari, Aucelli (C); Ferrara, Samele, Forchignone. A disp. Zacchi, Pieragnolo, Cehu, Zenelaj, Arcopinto, Mata, Ahmed, Tourè, Ngingi, Diawara, Cavallini. All. Emiliano Bigica.