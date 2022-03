Le dichiarazioni del tecnico granata Federico Coppitelli dopo Torino-Genoa, sfida terminata 0-0 al Pozzo-La Marmora

Uno 0-0 insipido allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella tra Torino e Genoa. Non si sblocca la classifica dei granata, ancora lontani dal sesto posto. Il tecnico granata Federico Coppitelli commenta così la prestazione dei suoi: “Siamo contenti di aver ottenuto il terzo risultato utile consecutivo, ma questi pareggi non ci lasciano pienamente soddisfatti soprattutto considerando quanto di buono fatto dai ragazzi nell’ultimo periodo. In questo momento riusciamo a creare molte occasioni da gol, ma ci manca il guizzo necessario per concretizzarle. Il campo pesante ci ha penalizzato un po’, soprattutto quando provavamo a velocizzare la giocata. Abbiamo controllato la partita per lunghi tratti, concedendo pochissimo e dimostrando una maturità incredibile. Siamo stati bravi nella pressione sull’uomo e abbiamo riconosciuto molto bene gli spazi concessi dagli avversari“.