La diretta di Torino-Genoa Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Al via la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Ad aprire le danze sarà proprio il Torino, impegnato in casa contro il Genoa alle ore 17.00. I granata continuano ad inseguire il sesto posto, ultimo disponibile per qualificarsi ai playoff. Dista ancora quattro posizioni e, dopo il pareggio rimediato contro l’Empoli, è vietato sbagliare. Proveranno quindi a dare la svolta all’ultimo periodo. Segui la diretta Primavera di Roma-Torino su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA PRIMAVERA TORINO-GENOA

Primavera, Torino-Genoa: la diretta

45+1′ Finisce qui il primo tempo! Ancora reti inviolate a Biella tra Torino e Genoa!

45+1′ Punizione in favore degli ospiti che riaprtono in fretta

45′ 1 minuto di recupero

45′ Grande rischio di N’Guessan, che fatica agestir eun pallone favorendo gli avversari. Milan chiude in out

44′ Fallo di Sahli ai danni di Anton. Punizione per il Toro

43′ Spreco del Toro, che si mura da solo un tiro. La difesa del Genoa allontana ma ci pensa N’Guessan a recuperare la sfera, servendo Baeten che crossa senza successo

42′ Punizione per il Toro per un fallo di Accornero

41′ Altro intervento falloso di Sahli. Il Toro riparte ocn una punizione

40′ Giro palla del Genoa, che resta dalle retrovie

39′ Ammonito Sahli per un fallo su Angori

37′ Sfera messa lunga su punizione. Akhalaia cerca di controllarla. Mitrovic interviene e viene travolto dall’avversario, restando a terra. L’arbitro fischia punizione e non rigore a favore dei granata

37′ Ammonito Sadiku per un fallo su La Marca

36′ Punizione per il Toro. Si riparte dalle retrovie

35′ Rimessa da fondo per Milan., che calcia lungo. Akhalaia allunga di testa la sfera,a rrivando da Baeten. Interviene Dellepiane bloccando l’iniziativa avversaria

34′ Ammonito N’Guessan per una giocata in anticipo poco riuscita su un avversario

34′ Difesa ancora schierata per il Grifone, che evita pericoli avversari

32′ Pasticcio del Genoa. La difesa rossoblu lascia socrrere la sfera ed il Toro va vicino al recupero. Mitrovic è costretto ad allontanarla come può

31′ Scatto in avanti di Zanetti da sinsitra. Marcandalli blocca la sua avanzata soffiandogli il pallone

30′ Gjini travolge N’Guessan. Punizione per il Toro

29′ Occasionissima per il Toro! Garbett recupera un buon pallone e serve Akhalaia che, da posizione eccessivamente defilata non trova lo specchio!

28′ Spreco di Zanetti, che nons frutta un filtrante per sbloccare il risultato. Il pallone finisce tra le braccia di Mitrovic

26′ Fallo di Macca ai danni di Akhalaia. Punizione battuta corta dal Toro

25′ Occasione per il Genoa! Dellepiane da fuori crossa in mezzo da Macca, che non trova però lo specchio! Primo guizzo concreto dei rossoblu

24′ Poca fortuna per Angori, che perde palla. Il Grifone riparte con Dellepiane che scarica su Accornero. Resta alto il pressing granata

23′ La Marca colpisce direttamente la barriera. Il Genoa spazza, ma sono ancora i granata a gestire la sfera

22′ La Marca viene messo giù nei pressi dell’area avversaria. Punizione interessante per il Toro

21′ Ancora giro palla per i Toro. Errore di Savini, che serve diretto un avversario. La ripartenza del genoa viene fermata in fretta. Angori recupera e sfrutta gli spazi

20′ Fallo di Macca ai danni di Akhalaia. I granata ripartono da destra per poi accentrarsi da La Marca, che contiene il pressing avversario

18′ Altra conclusione tentata da Garbett, che in solitaria calcia dalla distranza. Il pallone esce a lato della porta

17′ Occasione Toro! Baeten arriva sul fondo e cerca il gol, non reisce a centrare lo specchio. Il pallone esce. Tutto da rifare per i granata

16′ Salvataggio di N’Guessan! Su un cross in mezzo il difensore granata interviene ed alza il pallone in campanile

16′ Sfera battuta sul primo palo, ma la difesa del Genoa la allontana. Amrbosini scatta a destra e serve Sadiku, fermato da Baeten che commette fallo

15′ Possibilità per il Toro! Ci prova Dellavalle dopo un doppio tentativo dei compagni. Le maglie bianche dominano e si salvano in corner

13′ Punizione per il Torino dopo un fallo di Marcandalli. I granata battono corto e fanno girare la sfera

11′ Batte La Marca dalla bandierina. La sfera viene messa sul secondo palo, ma il Genoa allontana e riparte

10′ Corner conqusitato da Zanetti

9′ Giro palla del Torino. Calcia dalla distanza Garbett, ma la sfera finisce alta sopra la traversa

8′ Toro ancora in gestione della sfera. La Marca mette ordine e lascia l’iniziativa aGarbett che scatta in avanti. Il Genoa recupera in fretta e riparte

7′ Fuorigioco di un giocatore del Genoa. Il Toro riparte con una punizione

6′ Ancora Toro in avanti! ci riprova Savini dalla distanza, ma la sfera arriva dritta tra le braccia di Mitrovic

5′ Pericolo Dellepiane! Doppio tentativo per lui, ma i compagni faticano a controllare la sfera. I granata allontanano

4′ Buon recupero di Savini, che va da Zanetti. L’attaccante del Toro lascia la sfera ad Angori, che crossa, ma la difesa rossoblu allontana. C’è un fuorigioco di rientro

3′ Occasione Toro! Akhalaia riceve palla, si accentra e calcia. La sfera finisce alta sopra la traversa!

2′ Toro aggressivo. Akhalaia scalpita e lotta, conqusitando una rimessa laterale lasciata ad Angori

1′ Si comincia! Primo pallone gestito dai granata. Zanetti manca un aggancio, lasciando subito la rimessa laterale al Genoa

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Genoa 0-0: il tabellino

Ammoniti: pt 34′ N’Guessan (T); pt 37′ Sadiku (G); pt 39′ Sahli (G)

Torino: Milan, Savini, Anton, Akhalaia, Baeten, La Marca, N’Guessan, Garbett, Angori, Dellavalle, Zanetti. A disp. Vismara, Fiorenza, Pagani, Sassi, Amadori, Ciammaglichella, Wade, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gineitis. All. Coppitelli.

Genoa: Mitrovic, Dellepiane, Boci, Bolcano, Macca, Ambrosini, Sadiku, Sahli, Marcandalli, Gjini, Accornero. A disp. Corci, Cenci, Biaggi, Besaggio, Calvani, Ghigliotti, Parodi, Palella, Bornosuzov, Vassallo, Likendja, Omba Losomba. All. Chiappino.

Primavera, Torino-Genoa: il prepartita

Federico Coppitelli è pronto a giocarsi il tutto per tutto contro il Genoa, subito dietro i suoi granata in calssifica con due punti in meno. Ampliare il divario è infatti necessario a non allungare la lista delle rivali per la lotta playoff, ormai entrata nel vivo. Per farlo si affiderà ancora a Stenio Zanetti, autore di una doppietta all’andata, ed Akhalaia, in rete su assist proprio del brasiliano contro il Pescara. Non ci sarà Reali, squalificato per aver raggiunto la quinta sanzione. Nessun assente invece per Chiappino, che proverà a dare la scossa i suoi dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Lecce e Sassuolo.

Primavera, Torino-Genoa: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Genoa Primavera in diretta sarà trasmessa su Sportitalia, canale 60. La partita sarà anche in streaming su Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it.

Primavera, Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino: Milan, Savini, Anton, Akhalaia, Baeten, La Marca, N’Guessan, Garbett, Angori, Dellavalle, Zanetti. A disp. Vismara, Fiorenza, Pagani, Sassi, Amadori, Ciammaglichella, Wade, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gineitis. All. Coppitelli.

Genoa: Mitrovic, Dellepiane, Boci, Bolcano, Macca, Ambrosini, Sadiku, Sahli, Marcandalli, Gjini, Accornero. A disp. Corci, Cenci, Biaggi, Besaggio, Calvani, Ghigliotti, Parodi, Palella, Bornosuzov, Vassallo, Likendja, Omba Losomba. All. Chiappino.