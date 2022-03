Il Toro di Coppitelli per dare una svolta a un inizio di 2022 difficile vuole battere il Genoa, ma anche i rossoblù devono riscattarsi

La squadra guidata da Federico Coppitelli, dopo una buona prima parte della stagione, a partire dall’inizio del nuovo anno ha iniziato a riscontrare diverse difficoltà. Ma la vittoria contro il Pescara e il pareggio rimediato contro l’Empoli potrebbero essere segnali di una squadra in ripresa, che non vuole buttare via quanto di buono fatto fino ad oggi. Il Toro Primavera, come la prima squadra, dopo due stagioni difficili passate a lottare per non retrocedere in Primavera 2 vuole migliorare giorno dopo giorno, per alzare piano piano l’asticella degli obiettivi. Adesso il traguardo primario è tornare alla vittoria contro il Genoa, che in classifica si trova proprio dietro al Toro che ha due punti in più della squadra ligure. I granata dunque non possono permettersi di perdere contro i rossoblù e farsi scavalcare in classifica. Ma anche il Genoa non sta attraversando un periodo particolarmente positivo e il Toro vuole assolutamente approfittarne.

Il momento del Genoa Primavera

Il Genoa arriva alla sfida contro il Toro dopo aver rimediato due sconfitte casalinghe contro Sassuolo e Lecce. La squadra guidata da Luca Chiappino dunque contro il Toro si presenterà in campo con il coltello tra i denti, anche perché i rossoblù vorranno rialzare la testa e avvicinarsi verso la zona playoff. Ma anche i granata vogliono stare vicino alla zona playoff e vorranno vendicare la partita di andata finita 2-2, con il Toro che ha sempre avuto in mano il pallino del gioco per poi vedersi fischiare nel finale un rigore contro molto, ma molto discutibile. Tante motivazioni da ambo i lati per andare alla ricerca della vittoria, in quella che si appresta ad essere una sfida combattuta per rivedere la luce dopo un periodo buio sia per il Toro che per il Genoa.