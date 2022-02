Empoli-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Empoli-Torino è la partita della 21a giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Federico Coppitelli è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Pescara di una settimana fa, che ha permesso di ritrovare i 3 punti dopo un periodo di difficoltà: contro l’Empoli l’obiettivo e dare continuità al successo di una settimana fa per scalare posizioni in classifica e riagganciare la zona playoff. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15: segui Empoli-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Empoli-Torino: la diretta

17′ Cross troppo lungo di Angori su punizione che attraversa l’area e finisce sul fondo

16′ Calcio di punizione per i granata

14′ Ammonito Angori

SOSTITUZIONE Al 12′ del secondo tempo esce Garbet per Lindkvist

11′ Ammonito Rizza per un fallo su Zanetti

9′ Calcio di punizione su cui si presenta Angori, il suo cross viene allontanato senza problemi

5′ Ottima azione di Baldanzi che calcia con il mancino, Vismara respinge ma sulla respinta si precipita Loza che la spinge in rete

5′ Gol dell’Empoli, vantaggio toscano

3′ Dopo 3 minuti dall’inizio della ripresa la gara è ancora in perfetto equilibrio

1′ Si riparte con il secondo tempo di Empoli-Torino. I granata muovono il primo pallone della ripresa

SOSITUZIONE Fuori N’Guessan, entra Anton

SECONDO TEMPO

45′ Finisce qui il primo tempo di Empoli-Torino, senza grandi occasioni le squadre rientrano negli spogliatoi

42′ Cartellino giallo per Reali a causa di un intervento falloso su Baldanzi

38′ Altro calcio d’angolo per il Toro battuto da Angori con N’Guessan che colpisce il pallone ma trova l’esterno della rete

37′ Calcio d’angolo in favore dei granata

35′ Calcio di punizione dalla propria area di rigore per i granata battuto da Vismara

32′ Partita che si sta accendendo con continui ribaltamenti di fronte ma senza grandi occasioni

28′ Colpo di tacco di Baeten pallone che finisce in rimessa dal fondo

27′ Cross allontanato e pallone messo in angolo

26′ Calcio di punizione per i granata guadagnato da Baeten

22′ Prova lo schema da calcio d’angolo l’Empoli ma niente di fatto

22′ Calcio d’angolo in favore dell’Empoli

21′ Fallo in attacco punizione per l’Empoli

20′ Calcio di punizione in favore dei granata

18′ Occasione Toro!!! Con Akhalaia che dopo essersi liberato con il dribbling ha incrociato con il sinistro

17′ Cross su punizione dell’Empoli, nessuno riesce a deviare ci arriva Vismara

16′ Calcio di punizione per l’Empoli dopo il fallo di Angori

15′ Possesso prolungato dell’Empoli che guadagna calcio d’angolo

14′ Poche emozioni fino ad ora

11′ Colpo di testa di Dragoner, Vismara blocca

10′ Calcio d’angolo per l’Empoli

8′ Sfida ancora senza reti, le due squadre stanno riuscendo a non lasciare troppi spazi

5′ Gara ancora in perfetto equilibrio dopo 5 minuti

3′ Cartellino giallo per N’Guessan per aver bloccato fallosamente una ripartenza dell’Empoli

1′ Inizia la sfida tra Empoli e Torino

PRIMO TEMPO

Primavera, Empoli-Torino 1-0: il tabellino

Marcatore: 5′ st Loza (E)

Ammoniti: 5′ pt N’Guessan (T); 41′ pt Reali (T); 11’st Rizza (E); 14′ st Angori (T)

Empoli: Biagini, Rizza, Degli Innocenti, Rossi, Fazzini, Baldanzi, Evangelisti, Boli, Kaczmarski, Lozza, Dragoner. A disposizione: Fantoni, Morelli, Guarino, Heimisson, Fini, Renzi, Indragoli, Barsi, El Biache, Filì, Bonassi, Peralta. Allenatore: Buscé.

Torino: Vismara, Pagani, Savini, Akhalaia, Baeten, La Marca, N’Guessan (1′ st Anton), Garbett, Angori, Reali, Zanetti. A disposizione: Fiorenza, Milan, Anton, Di Marco, Amadori, Polenghi, Wade, Dellavalle, Lindkvist, Rosa, Caccavo, Gineitis. Allenatore: Zeoli.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Primavera, Empoli-Torino: il prepartita

Federico Coppitelli, quest’oggi sostituito in panchina dal suo vice Zeoli, si affida al tridente formata da Baeten, Akhalaia e Zanetti per cercare di far male all’Empoli. La novità per quanto riguarda la formazione del Torino è la presenza tra i pali di Vismara al posto del titolare Milan. Parte ancora una volta dalla panchina anche Dellavalle, che a lungo è stato uno dei titolatissimi della formazione granata.

Primavera, Empoli-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La sfida del campionato Primavera tra Empoli e Torino sarà trasmessa in diretta su SI Live 24, canale 61, e in streaming sul sito di Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it

