Classifica corta e giochi ancora aperti per il Torino Primavera, che ha bisogno di centrare ils esto posto per accedere ai playoff

Torna il weekend e con esso il campionato Primavera, che vedrà il Torino impegnato contro l’Empoli. Sei punti e quattro posizioni separano le due formazioni, in campo alle 15.00 per trovare continuità I granata, tornati a vincere di recente dopo sei match senza i tre punti, hanno messo nel mirino i playoff. Anche i toscani restano in lizza grazie alla classifica corta e particolarmente mobile. L’ultimo pass corrisponde però al sesto posto ed i bonus sugli errori cominciano a scarseggiare. Tutte le partite possono essere determinanti ed entrambi i club proveranno a portare a casa il massimo.

Primavera, Toro a caccia di un’altra vittoria

Tanta delusione e qualche rischio di troppo hanno caratterizzato la scorsa stagione dei granata, che ha però visto il grande ritorno di Coppitelli sotto la Mole. Il club sembrerebbe ora essere tornato ai livelli a cui aveva abituato tutti ma la prova del nove resta centrare l’obiettivo playoff. Fuori dalla Coppa Italia anticipatamente, i Torelli sono pronti a dare il tutto per tutto in questa seconda fase. Sono troppi i punti lasciati per strada da dopo la pausa forzata ed è arrivato il momento di recuperare terreno.

Toro, quattro rivali a distanza di un paio di punti da superare

Fiorentina, Sassuolo, Atalanta e Milan: questi i nomi dei club da scalzare per accedere alla fase finale. Sembrano tanti, ma sono tutti a distanza di uno o due punti dai granata, attualmente a quota 29. È perciò sufficiente azzeccare una partita in più ed i giochi sono fatti. Tutto è quindi ancora possibile, tanto da non escludere matematicamente nemmeno l’Empoli, che ha preso coraggio nell’ultimo periodo. Un posto in semifinale di Coppa Italia ed è pronto a dare vita ad una scia positiva che vanta anche la vittoria contro la Spal di domenica scorsa. Si prospetta una sfida complicata.