Il giovane Primavera Aaron Ciammaglichella ha deciso con un gol l’amichevole tra l’Italia Under 17 e la Turchia

Lo chiamano “enfant prodige” e forse tutti i torti non hanno. Il baby-talento granata Aaron Ciammaglichella, dopo essersi più volte distinto con la maglia granata, ha deciso il risultato finale dell’amichevole tra la Nazionale italiana Under 17 e la Turchia. Un tassello che si aggiunge alla sua lista, confermando l’intuizione di Coppitelli, che ha lanciato già in Primavera lo scorso anno il centrocampista.

Coppitelli e quell’intuizione su Ciammaglichella nella lotta salvezza

Voglia da vendere e talento col pallone tra i piedi per il diamante grezzo lanciato in età precoce da Coppitelli. Tornato in granata lo scorso anno al posto di Cottafava, il tecnico, pronto a tutto per evitare ai suoi la retrocessione, non ci ha pensato due volte a schierarlo e la sua scelta è stata ripagata. Ciammaglichella, classe 2005, ha così avuto un assaggio in anteprima di cosa fosse il campionato Primavera. In forza all’Under 18 di Asta ma convocato e schierato più volte anche in Primavera in questa stagione. Il gol in Nazionale segna così una tappa in più sulla sua strada, che sembrerebbe essere quella giusta.

Di seguito il video della rete di Ciamamglichella con l’Under 17 azzurra.