Claudio Sclosa torna al Torino 40 anni dopo: l’ex centrocampista granata farà parte dell’area scouting del club

È iniziato il calciomercato. Acquisti, cessioni, prestiti, rinnovi e non solo: il Torino cerca di seguire la scia delle altre squadre di Serie A e inizia a programmare il futuro prossimo. Il mercato, però, non riguarda solamente i giocatori e chi scende in campo. Ci sono trattative anche dietro la scrivania, in quella che rappresenta la parte tecnica e dirigenziale del club. In particolare, i granata hanno cambiato molto: dall’allenatore ad alcuni dirigenti, passando per membri dell’area sportiva e osservatori. E proprio per quanto riguarda quest’ultimo campo, si registra un ritorno particolare, cioè quello di Claudio Sclosa. L’ex centrocampista farà parte dell’area scouting, completando il roaster di osservatori.

L’esperienza in granata di Sclosa

Claudio Sclosa può essere definito un figlio di Torino e del Torino. Nato nel capoluogo piemontese nel 1961, ha iniziato a muovere i primi passi nelle giovanili granata nella stagione 1979/1980. È poi emerso riuscendo a esordire in prima squadra, prima di partire in direzione Bologna due anni più tardi. Nel 1984 è poi ritornato, giocando per un’ulteriore stagione. Da lì ha girato per Bari e Pisa ed è arrivato alla Lazio, dove è rimasto per diversi anni. Il Torino è la 2ª squadra per cui Sclosa ha giocato maggiormente, proprio dopo i biancocelesti. Con i granata ha messo insieme 103 presenze arricchite da 4 gol, che lo hanno reso celebre nei cuori dei tifosi.