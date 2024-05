Buone notizie per i giovani granata: Aaron Ciammaglichella e Alessandro Dellavalle sono stati convocati dalla Nazionale

Buone notizie in casa Toro. Aaron Ciammaglichella (Under 19) e Alessandro Dellavalle (Under 20), sono stati convocati in Nazionale Italiana. Stage organizzato a Coverciano dal 3 al 6 giugno. L’Under 20 sfiderà la Nazionale maggiore in amichevole il 5 giugno, mentre il 6 giugno ci sarà un amichevole tra Under 19 e Under 20.