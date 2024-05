Il centrocampista classe 2005 è stato premiato per la sua ottima stagione, condita da 31 presenze, 9 gol e 5 assist

Un grande riconoscimento per una stagione da giocatore determinante nelle sorti della Primavera di Giuseppe Scurto. Aaron Ciammaglichella è stato infatti premiato nella serata organizzata da Sportitalia in occasione dei Primavera Best Awards nella categoria “miglior centrocampista”, venendo di conseguenza inserito nella formazione ideale del campionato.

Una stagione da vero uomo squadra quella del centrocampista granata. 31 le presenze con l’Under 19, in cui Ciammaglichella è riuscito a trovare in nove occasioni la via del gol e per cinque volte è stato in grado di offrire palloni vincenti ai compagni. Prestazioni che gli sono valse numerose convocazioni in prima squadra, specie in quest’ultimo rush finale della stagione degli uomini di Juric.

Ciammaglichella il prossimo esordiente?

Il talento sprigionato in queste stagioni di formazione in Primavera non potrà sicuramente rimanere inosservato a lungo. E così come i compagni Savva e Dellavalle, c’è modo di credere che il suo esordio tra i professionisti, con una maglia granata che indossa da quanto ha quattro anni, sia nell’aria. Se non a Bergamo, ci sarà spazio per lui nella prossima stagione.